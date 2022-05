Nokia-gebruikers opgelet: deze telefoons krijgen nu Android 12

Heb jij een smartphone van Nokia? Wellicht staat er dan een Android 12-update voor je klaar. Lees dus snel verder!

Drie instaptelefoons van Nokia krijgen nu een update naar Android 12. De toestellen in kwestie zijn de Nokia G10, Nokia G20 en Nokia 2.4. De update komt vrij laat, aangezien Android 13 over een paar maanden door Google wordt vrijgegeven. Toch is het fijn dat Nokia de smartphones überhaupt nog van Android 12 voorziet, want de software brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

Google heeft Android 12 van veel visuele aanpassingen voorzien. Dankzij het nieuwe Material You-design heeft de software persoonlijkere uitstraling, met een kleurenpallet dat zich aanpast op basis van je achtergrond. Ook zijn de animaties vloeiender en de knoppen groter. Wel belangrijk om te weten is dat Nokia zijn eigen schil over Android 12 heeft gelegd. Hierdoor zijn niet alle kenmerkende Material You-functies zichtbaar.

Nokia G10

Waar je wél uitvoerig gebruik van kunt maken, zijn de nieuwe privacyfeatures. Google wil dat je meer in controle bent over welke apps verschillende soorten data gebruiken. Om deze reden is er nu het Privacy Dashboard, waarmee je een overzicht krijgt over jouw gevoelige data binnen apps. Ook kun je per app toegang geven of weigeren om gebruik te maken van de camera en de microfoon.

Zo installeer je de update

Heb je één van de hierboven genoemde toestellen en heb je de update nog niet geïnstalleerd? Geen probleem, we helpen je op weg. De kans is groot dat jouw telefoon binnenkort een melding ontvangt die jou stapsgewijs door het updateproces heen helpt. Ook kun je de update handmatig binnenhalen. Dat gaat als volgt:

Open de instellingen-app van je Nokia-smartphone; Scroll naar beneden en tik op het kopje ‘Over de telefoon’; Tik op ‘Systeemupdates’; Controleer of de update al beschikbaar is voor jouw toestel en volg de stappen.

