Nokia bevestigt Android 13 alvast voor deze 5 toestellen

Van nagenoeg elke fabrikant is het updatebeleid bekend. Zo kun je zelf makkelijk uitvogelen welk toestel een software-update krijgt. Toch is extra bevestiging altijd fijn. Dat hebben we nu voor vijf toestellen van fabrikant Nokia en de Android 13-update.

Nokia biedt op papier een redelijk updatebeleid voor hun duurdere toestellen, alleen de uitrol en de snelheid daarvan laat wel wat te wensen over. De fabrikant heeft nu bevestigt welke vijf smartphones sowieso de Android 13-update krijgen. Die informatie is te zien op een website van Google en het gaat om onderstaande vijf modellen:

Dat betekent dus niet dat alleen deze handvol toestellen aan de slag kan met de nieuwe software. Recente smartphones zoals de Nokia X30 5G of Nokia G60 krijgen de update ook voorgeschoteld, maar wanneer is onbekend. Ze zijn ook op de Android Enterprise-lijst te vinden, maar nog niet in combinatie met de Android 13-update. In die lijst staan modellen en Androidversies die al bevestigd zijn richting Google.

Benieuwd of het toestel in jouw broekzak de nieuwe update krijgt, bekijk dan ons Android 13 update-overzicht. Neem ook een kijkje in het updatebeleid-overzicht, daarin hebben we alle fabrikanten onder elkaar gezet en hun beleid onder de loep genomen.

Elke vrijdagmiddag publiceren we een overzicht van de updates die die week zijn uitgerold. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe versies van Android, maar ook om zogenaamde beveiligingspatches. Die rollen op regelmatige basis uit en dichten lekken tegen kwaadwillenden, dus zijn vaak belangrijker dan je denkt.

Heeft jouw smartphone, tablet of smartwatch afgelopen week een update gekregen laat het ons dan even weten! Dat kan door een mailtje te sturen naar redactie@bigspark.com of ons even te benaderen via Twitter, Facebook of Instagram!

