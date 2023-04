Deze spotgoedkope Nokia-smartphone is nu te koop in Nederland

Bij een Nederlandse webwinkel is plots een spotgoedkope Nokia-telefoon verschenen. Dit is de Nokia C02, met een compact scherm en verwisselbare accu.

Nokia C02 in Nederland

Bol.com verkoopt nu de Nokia C02 in Nederland, zo ontdekte Android Planet. Het toestel is niet officieel voor ons land aangekondigd, maar wel te vinden op de officiële website van Nokia. De smartphone heeft een prijs van 99 euro en hoort daarmee bij de goedkoopste Android-telefoons van dit moment.

Van toestellen onder de 100 euro hoeven we doorgaans weinig te verwachten, maar de Nokia C02 heeft toch een aantal opvallende features. Zo is het scherm erg compact: 5,45 inch. Boven en onder het display zitten wel dikke randen, maar het beeld zelf is een stuk kleiner dan we tegenwoordig gewend zijn. De resolutie is met 960 bij 480 pixels daarentegen erg laag.

Ook opvallend is de batterij van 3000 mAh. Dat is nogal klein, maar het is wel mogelijk om de accu zelf te vervangen. Dat is handig als de Nokia C02 helemaal leeg is of als de batterij versleten is. Het toestel draait op Android 12 (Go) en krijgt twee jaar aan beveiligingsupdates. Die brengt HMD Global ieder kwartaal uit.

Simpele hardware

De Nokia C02 heeft een IP52-certificatie en kan daardoor tegen een beetje water. Van de interne hardware en camera’s moet je echter niet te veel verwachten. De telefoon heeft een simpele quadcore-processor met 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslag. Dat laatste is uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje van maximaal 256GB.

Op de achterkant van de Nokia C02 zit een enkele 5 megapixel-camera. Die maakt waarschijnlijk geen al te beste foto’s, al is het wel mogelijk om portretfoto’s en timelapse-video’s te maken. Voorop zit nog een selfiecamera van slechts 2 megapixel.

Tot slot is de Nokia C02 voorzien van een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets, fm-radio en gezichtsherkenning om de smartphone te ontgrendelen. Opladen gaat via een verouderde micro-usb-aansluiting en met maximaal 5 Watt. Daardoor duurt het waarschijnlijk wel eventjes voordat de telefoon weer helemaal vol zit.

Meer lezen over Nokia?