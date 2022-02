Nokia onthult spotgoedkope smartphones: dit moet je weten

Het Mobile World Congress is begonnen en ook HMD Global is daar aanwezig. Het bedrijf heeft de Nokia-merknaam in beheer en presenteert nu drie goedkope smartphones.

Nokia C21 (Plus) gepresenteerd

Nokia heeft haar assortiment van goedkope smartphones uitgebreid met verschillende toestellen. Zo is de Nokia C21 uitvoerig benoemd tijdens een online-briefing waarbij Android Planet aanwezig was. Dat is een toestel met een prijs van 99 euro. Voor dat bedrag krijg je een toestel dat draait op Android 11 Go, een afgeslankte versie van het besturingssysteem. Dat werkt nog steeds rap op niet al te krachtige hardware en dat is precies wat de C21 biedt.

De processor is krachtig genoeg voor social media, internetten of een simpel spelletje, maar meer moet je er niet van verwachten. Er komen varianten op de markt met 2GB of 3GB RAM en 32GB intern geheugen. De accu heeft een capaciteit van 3000 mAh en is te verwijderen door de gebruiker. Opladen gaat via een verouderde micro usb-poort.

Er zijn twee camera’s aan boord. Die aan de achterkant schiet plaatjes van maximaal 8 megapixel, op de voorkant is nog een 5 megapixel-selfiecamera te vinden. Er is een koptelefoonaansluiting aanwezig en ook aan beveiliging is gedacht. Zo is er een fysieke vingerafdrukscanner op de achterkant geplaatst en gezichtsherkenning is ook van de partij op de C21.

Nokia C21 Plus: in alles een tikkeltje beter

Net als de C21 heeft de eveneens gepresenteerde Nokia C21 Plus een scherm van 6,5 inch. Er is een druppelvormige notch aanwezig en het scherm heeft een hd-resolutie. Er zijn drie camera’s aan boord waaronder een 13 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor. De batterij is met zijn 4000 mAh net wat groter en voor de rest deelt het toestel veel van de specificaties. Wel heeft ‘ie nog een IP52-certificering, waardoor de C21 Plus spatwaterdicht is.

Nokia voorziet beide toestellen trouwens twee jaar van beveiligingsupdates. Op de vraag of we ook een nieuwe Android-versie kunnen verwachten is het antwoord: nee. De C21 Plus komt in mei dit jaar op de markt voor 119 euro, waarbij je keuze hebt uit twee kleuren. Nokia lijkt niet voornemens om de C21 hier ook uit te brengen, maar via grijze import verschijnt het toestel hier waarschijnlijk alsnog.

Nokia C2 2nd Edition kost 99 euro

Heb je nog minder te besteden of heb je bijna geen eisen voor een smartphone? Dan is de Nokia C2 2nd Edition misschien het toestel voor jou. Die heeft nog mindere specificaties, maar dat zorgt ook voor de lage prijs van 99 euro.

Voor dat bedrag krijg je een scherm van 5,7 inch met een lage resolutie en instapproccesor. Er is 1 of 2GB werkgeheugen aan boord en 32GB opslag. Dat is wel uit te breiden met een geheugenkaart. De accu van 2400 mAh is te verwijderen en ook een koptelefoonpoort, fm-radio en gezichtsherkenning behoren tot de mogelijkheden. De C2 beschikt over twee camera’s, draait ook op Android 11 Go en ligt vanaf mei in de winkels.

