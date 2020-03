Nokia houdt evenement op 19 maart: deze toestellen verwachten we

Een topman van HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-smartphones maakt, heeft laten weten dat op 19 maart een event plaatsvindt. We gaan er vanuit dat we daar de toestellen gaan zien die eigenlijk op het Mobile World Congress gepresenteerd zouden worden.

Nokia 19 maart 2020: evenement in Londen

Een presentatie van HMD Global stond gepland op 23 februari, als onderdeel van het Mobile World Congress. Die grote telecombeurs werd echter geannuleerd uit angst voor het coronavirus. Een topman van het bedrijf heeft laten weten dat Nokia nu een eigen event houdt op 19 maart in Londen.

Verdere details noemt hij nog niet, dus wat we daar exact gaan zien is nog onbekend. Wel verwachten we verschillende nieuwe smartphones, waaronder een toestel met 5G-ondersteuning. Deze en de andere verwachtingen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Nokia 8.2 met 5G-ondersteuning

Nokia zou volgens de geruchten zijn eerste toestel willen aankondigen met 5G. Deze Nokia 8.2 beschikt over de Snapdragon 765-chip en 6/8GB aan werkgeheugen, 128GB interne opslag en een accu van 3500 mAh. Qua prijsstelling is er eerder een adviesprijs genoemd van 459 euro, waarmee het toestel een betaalbare 5G-smartphone wordt.

Budgettelefoons: Nokia 5.2 en 1.3

Ook een opvolger van de Nokia 5.1 zit in de pijplijn. Volgens geruchten bevat dat toestel een scherm van 6,2 inch en Snapdragon 632-processor. Er is 3GB RAM aan boord en 32GB opslag. Tot slot bevat het toestel twee camera’s aan de achterkant en een 8 megapixel-selfiecamera. De adviesprijs bedraagt 169 euro, waarmee het toestel enkele tientjes goedkoper is dan de 5.1, die voor 199 euro op de markt kwam.

Ook komt Nokia volgens bronnen met de Nokia 1.3. Een toestel dat is voorzien van de Android Go-variant van Android 10. Dat is een afgeschaafde versie van het besturingssysteem, wat nog steeds goed werkt op minder krachtige smartphones. Qua specs wordt er gesproken over een processor van MediaTek, bijgestaan door 1GB werkgeheugen.

Er zou 8GB opslag aanwezig zijn en een enkele camera op de achterkant van 13 megapixel. Selfies maak je van maximaal 5 megapixel en de accu krijgt een capaciteit van 4000 mAh. Tot slot zou HMD Global ook een nieuwe ‘Nokia Original’ willen presenteren, maar daar is nog niks over bekend.

