Het eerstvolgende Nokia-evenement staat voor 8 april op de planning. Tijdens een online bijeenkomst gaat de fabrikant nieuwe smartphones onthullen. In dit artikel zetten we de mogelijke debutanten op een rij.

Nokia-evenement op 8 april: dit zijn de verwachtingen

HMD Global, het bedrijf achter Nokia-smartphones, heeft de pers uitgenodigd voor een online bijeenkomst op 8 april. De presentatie gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd van start. Alhoewel HMD haar mond niet voorbij praat op de uitnodiging, weten we dankzij geruchten al welke toestellen de fabrikant misschien gaat aankondigen.

‘Nokia G10 is opvolger Nokia 8.3’

Nokia zou 8 april een naamsverandering doorvoeren. Volgens NokiaPowerUser gaat het bedrijf een nieuwe telefoonreeks introduceren. De website claimt dat de primeur is voor de Nokia G10, die de spirituele opvolger van de Nokia 8.3 5G moet worden.

De G10 schijnt een scherm van 6,4 (of 6,5) inch te krijgen met een 120Hz-ververssnelheid, waardoor onder meer animaties heel vloeiend ogen. Het toestel zou worden aangestuurd door een Snapdragon 775-processor. Volgens NokiaPowerUser heeft het toestel verder een 5000 mAh-accu en hoofdcamera met 108 megapixel-resolutie.

‘Nokia introduceert nieuwe budgetreeks: X-serie’

Conceptafbeelding van Nokia X10 5G

Verder zou het bedrijf op 8 april nog een nieuwe telefoonlijn introduceren: de X-serie. Nokia trapt deze lijn volgens geruchten af met de X10 en X20, twee relatief betaalbare toestellen die met 5G overweg kunnen.

Over de specificaties van deze nieuwe toestellen is weinig concrete informatie bekend. Wel speculeert NokiaPowerUser dat de Nokia X10 5G in het wit en groen verkrijgbaar is en 6GB werkgeheugen met 32GB opslag krijgt.

Volgens de website doet de Nokia X20 5G hier nog een schepje bovenop. Dit toestel zou met 128GB opslag (en 6GB RAM) uitgerust worden en in het blauw en bruin verkrijgbaar zijn. NokiaPowerUser denkt dat de X20 349 euro gaat kosten; de X10 zou zo’n 50 euro goedkoper zijn.

