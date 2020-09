Er zijn uitnodigingen verstuurd voor een virtueel Nokia-event voor 22 september. Wat we daar precies gaan zien is nog onbekend. Wel heeft Android Planet alle verwachtingen voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie.

Nokia-event 22 september: dit verwachten we

Nokia heeft uitnodigingen verstuurd voor een online-event op 22 september. Op de uitnodiging is te zien dat het event begint om 17.00 Nederlandse tijd. Ook wordt #OnlyGadgetYouNeed gebruikt, wat verwijst naar de aankomende James Bond-film No Time To Die, waarin nieuwe Nokia-toestellen te zien zullen zijn.

Inmiddels wachten we al maanden op de release van de Nokia 8.3 5G. Of HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-telefoons maakt, daarover iets vertelt is nog maar de vraag. Het toestel werd eind maart gepresenteerd, maar is nog steeds niet op de markt gebracht.

Verschillende webshops melden sinds kort wel een releasedatum van 12 oktober. Het 5G-toestel gaat onder andere de strijd aan met de Motorola Moto G 5G Plus en OnePlus Nord. Beide toestellen hebben een adviesprijs die 200 euro lager is dan die van de Nokia 8.3 (599 euro).

Nokia 2.4 en Nokia 3.4

Toestellen waar ook geruchten over verschijnen, zijn de Nokia 2.4 en Nokia 3.4. Dit zijn beide toestellen voor mensen met een kleiner budget of die niet veel rekenkracht nodig hebben. De 2.4 wordt de meest betaalbare van het duo. Volgens geruchten is er een MediaTek-chip aan boord, samen met 2GB RAM en 16GB opslag. Op de achterzijde zijn twee camera’s aanwezig. Tot slot wordt er gesproken over een accu van 4800 mAh.



De Nokia 3.4 is sneller en uitgebreider, maar daardoor krijgt het toestel ook een hogere prijs. Dat toestel heeft vermoedelijk drie camera’s op de achterkant en een scherm van 6,52 inch. Onder de motorkap ligt de Snapdragon 460-chip, bijgestaan door 3GB werkgeheugen en 32 of 64GB interne opslag. De accu zou met 4000 mAh wel wat kleiner zijn. Beide toestellen zijn onderdeel van het Android One-programma. Zo krijg je gegarandeerd twee Android-updates en beveiligingsupdates gedurende drie jaar.

Angstvallig stil rondom Nokia 9.3 PureView

Andere toestellen in het geruchtencircuit zijn de Nokia 6.3 en 7.3. Die toestellen zijn al eerder genoemd in combinatie met een presentatie in het vierde kwartaal. Wanneer Nokia die smartphones dan daadwerkelijk op de markt brengt, is nog wel de vraag. Daarnaast is er de Nokia 9.3 PureView, waarover al een jaar geruchten de ronde doen.

Dat toestel wordt de opvolger van de Nokia 9 PureView. Dit aankomende vlaggenschip krijgt volgens geruchten een 120Hz-scherm, selfiecamera onder het display net zoals de ZTE Axon 20 5G en een 4500 mAh-accu. Andere geruchten noemen een vijfvoudige camera op de achterkant, de Snapdragon 865-chip als kloppend hart en een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Nokia-nieuws? Houd onze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.

Lees meer over Nokia