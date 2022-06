‘Nokia werkt aan G11 Plus met Android 12: eerste specs liggen op straat’

Nokia brengt nog regelmatig betaalbare toestellen uit. Volgens recent verschenen informatie werkt het bedrijf aan een nieuw toestel in de G-lijn. Hier lees je alles over de vermeende Nokia G11 Plus specificaties.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: dit zijn de eerste Nokia G11 Plus specificaties

Begin februari presenteerde Nokia de 149 euro kostende Nokia G11 en iets duurdere Nokia G21. Beide toestellen zijn inmiddels ook te koop en misschien voegt het bedrijf daar binnenkort nog een smartphone aan toe. Via een bekende database zijn namelijk specificaties opgedoken van de Nokia G11 Plus.

Nokia G11

Het lijkt erop dat we dezelfde processor zien als in de Nokia G11. Die komt van fabrikant Unisoc en is niet al te krachtig. Wat scrollen door social media, een simpel spelletje spelen of WhatsAppen is natuurlijk geen enkel probleem. Er is 4GB RAM aanwezig en dat is iets meer dan bij de reguliere G11.

Over het scherm, camera’s en accucapaciteit is nog niks bekend. We gaan uit van hetzelfde pakket aan hardware als bij de G11. Dat betekent dat het scherm een grootte heeft van 6,5 inch met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De pixels daarvan verversen maximaal 90 keer per seconde voor een soepele ervaring.

In totaal zijn er vier camera’s aanwezig bij dat toestel, waaronder de 8 megapixel-selfiecamera. De andere drie hebben resolutie van 13, 2 en 2 megapixel en gebruik je voor normale kiekjes, close-ups en portretfotografie. Opladen van de 5050 mAh-accu doe je met maximaal 18 Watt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gewoon met Android 12

Volgens de verschenen informatie draait het komende Nokia-toestel ook gewoon op Android 12, zoals het hoort. Veel goedkopere toestellen worden helaas nog steeds nieuw op de markt gebracht met Android 11. De redenen die daarvoor genoemd worden zijn het lange proces om zo’n toestel op de markt te brengen en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Toch is het natuurlijk wel fijn dat als je een nieuw toestel koopt, je ook direct met de meest recente software aan de slag kunt. Tevens maakt Android 13 later dit jaar al haar intrede. Fijn aan Nokia-toestellen is de kale versie van Android die erop draait. Zo heb je geen last van onnodige software of een heel aangepast uiterlijk.

Op de hoogte blijven van al het nieuws, schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief. Natuurlijk is Android Planet ook te vinden op Instagram, Facebook en Twitter en ook is er nog de Android Planet-app, die je kunt installeren op je smartphone en / of tablet!

Meer Nokia-nieuws op Android Planet: