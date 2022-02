Nokia G21 en G11 officieel: budgetsmartphones vanaf 149 euro

De Nokia G21 en betaalbaardere G11 zijn officieel gepresenteerd. De smartphones hebben een vanafprijs van 149 euro en ze liggen binnenkort in de winkels.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nokia G21 en G11 officieel: betaalbaar en Android 11

Nokia heeft twee toestellen gepresenteerd in de G-lijn. De betaalbare smartphone moeten het hebben van de goede accuduur en het updatebeleid. Opvallend aan dat laatste is wel dat Nokia ervoor kiest om beide toestellen nog met Android 11 uit te leveren.

Dit terwijl Android 12 al even wordt uitgerold en Nokia altijd pretendeert een van de besten te zijn op updategebied. We zien echter maar twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingspatches. Dat betekent dat de toestellen alleen Android 12 en Android 13 krijgen. Daarbij zegt het bedrijf ook dat de toestellen een accuduur hebben tot drie dagen.

Nokia G21: grote accu, adviesprijs 199 euro

Die lange accuduur komt onder andere door de batterij van 5050 mAh en niet al te krachtige en energieslurpende hardware. De processor komt van fabrikant Unisoc en is krachtig genoeg voor social media of een simpele game, maar niet voor zware apps. Opladen van de batterij kan met de meegeleverde 18 Watt-oplader.

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een 720p-resolutie. Foto’s maak je met de drie camera’s op de achterzijde of de enkele frontcamera. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Daarbij zijn er nog twee camera’s aanwezig van elk 2 megapixel. Het gaat om een macrolens voor foto’s van dichtbij en een dieptesensor, die je gebruikt voor portretfotografie.

Er is 4GB RAM aanwezig en 64GB of 128GB interne opslag. Dat is ook uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje én er is plek voor twee simkaarten. Een fysieke vingerafdrukscanner is verwerkt in de fysieke aan- / uitknop aan de rechterzijde. Ook gebruikmaken van gezichtsherkenning is mogelijk, zelfs terwijl je een mondmasker draagt. Tot slot is ook een koptelefoonaansluiting nog aan boord, iets dat we steeds minder zien.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nokia G11: minder krachtig, wel iets betaalbaarder

Ook de Nokia G11 is nu officieel gepresenteerd, nadat ‘ie eerder al verscheen in het geruchtencircuit. Het toestel heeft ook een display van 6,5 inch, dat 90 keer per seconde ververst, net als bij de G21. De accu heeft een capaciteit van 5050 mAh en ook de processor komt van Unisoc.

Draadloos betalen met het toestel is er niet bij, want een nfc-chip is niet aanwezig. Selfies maak je van 8 megapixel en op de achterkant zijn er drie camera’s. Die hebben resoluties van respectievelijk 13, 2 en 2 megapixel. Ook dit toestel komt nog met Android 11, krijgt twee grote updates en drie jaar beveiligingspatches.

Nokia G21 en G11 beschikbaarheid en prijs

De Nokia G21 ligt vanaf deze week in de winkels en kost 199 euro voor het model met 4GB RAM en 128GB opslag. Ook brengt Nokia de 4/64GB-variant uit voor slechts 10 euro minder. Hij komt op de markt in twee kleuren, wat ook zo is bij de G11. Die ligt vanaf april in de winkels en kost 149 euro voor het 3/32GB-model.