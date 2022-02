‘Dit is de Nokia G21: budgettelefoon met 50 megapixel-camera’

Op zoek naar een nieuwe budgetsmartphone? Misschien is de Nokia G21 – die nog wel moet worden aangekondigd – een interessante optie. Van het toestel zijn nu officiële renders verschenen.

‘Dit zijn de gelekte Nokia G21-renders’

Eerder doken de eerste specificaties van de Nokia G21 op en nu deelt een telecominsider de eerste plaatjes. Het gaat om Roland Quandt, die een grote speler is als het om smartphonegeruchten gaat. Quandt beschikt doorgaans over zeer betrouwbare informatie en we gaan er dan ook vanuit dat de afbeeldingen kloppen.



De renders tonen precies hoe de Nokia G21 eruit gaat zien. Het toestel verschijnt in verschillende kleuren en heeft drie camera’s achterop. Voorop zien we een groot scherm met een kleine notch bovenin, terwijl de ‘kin’ (de rand aan de onderkant) wel erg dik is. Het design doet denken aan smartphones van een jaar of twee á drie geleden.

Vooral opvallend is de 50 megapixel-camera op de achterkant. We weten nog niet waar de andere twee lenzen voor bedoeld zijn, maar waarschijnlijk gaat het om een macro- en portretcamera. Deze zouden allebei een resolutie van slechts 2 megapixel hebben. De selfiecamera maakt naar verluidt kiekjes in 8 megapixel.

Meer over de Nokia G21

Als we de geruchten mogen geloven, stopt Nokia een simpele processor van Unisoc in de G21. Daarnaast verwachten we 4GB aan werkgeheugen, 64 of 128GB aan opslagruimte en een 5050 mAh-accu. Laatstgenoemde zou snelladen ondersteunen, wat een belangrijke verbetering is ten opzichte van de Nokia G20 van vorig jaar.

Nokia onthulde in april vorig jaar zijn X- en G-smartphones. De G-reeks bestaat uit goedkope toestellen met redelijke specificaties, maar wel een goed updatebeleid. De Nokia G20 heeft een adviesprijs van 169 euro en moet het vooral hebben van de accuduur, die volgens Nokia twee tot drie dagen mee kan gaan.

