‘Nokia G21 komt eraan: dit zijn de eerste specificaties’

Een nieuwe budgetsmartphone van Nokia krijgt een 50 megapixel-camera en andere handige verbeteringen. De eerste specificaties van de Nokia G21 zijn gelekt en in dit artikel bespreken we ze.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Nokia G21 specificaties gelekt’

Het Finse HMD Global, dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones, lijkt te werken aan een nieuwe budgettelefoon. Het gaat om de Nokia G21, die de G20 van vorig jaar moet opvolgen. De website NokiaPowerUser heeft nu de eerste specificaties gedeeld van het aankomende toestel.

Volgens de informatie krijgt de Nokia G21 een verbeterde 50 megapixel-camera, waardoor ‘ie mooiere foto’s moet maken. De telefoon zou ook nog twee 2 megapixel-lenzen hebben, die waarschijnlijk zijn bedoeld voor macrofoto’s en portretbeelden. Ter vergelijking: de Nokia G20 heeft een 48 megapixel-hoofdcamera, maar ook een groothoeklens.

Daarnaast zou de Nokia G21 voorzien zijn van een 6,5 inch-scherm (1600 bij 720 pixels), 4GB werkgeheugen, 64/128GB opslagruimte en een 5050 mAh-accu. Laatstgenoemde ondersteunt snelladen en dat is handig, want bij de G20 ontbreekt deze feature. Hierdoor duurt het uren voordat de batterij weer helemaal vol zit. Tot slot zou de smartphone dezelfde processor krijgen als de Nokia T20, een tablet die sinds eind vorig jaar verkrijgbaar is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nokia G20 verscheen vorig jaar

Nokia onthulde in april vorig jaar zijn X- en G-smartphones. De G-reeks bestaat uit goedkope toestellen met redelijke specificaties, maar wel een goed updatebeleid. De Nokia G20 heeft een adviesprijs van 169 euro en moet het vooral hebben van de accuduur, die volgens twee tot drie dagen mee kan gaan.

Voor de Nokia X10 en X20, die iets luxer en sneller zijn, introduceerde het Finse smartphonemerk de zogeheten ‘3+3+3 strategie’. Dit betekent dat de toestellen kunnen rekenen op drie jaar Android-versie-updates, drie jaar elke maand een beveiligingspatch krijgt en met drie jaar garantie komt. In ons opinie-artikel over Nokia’s 3+3+3 strategie lees je hier meer over.

Meer lezen over Nokia: