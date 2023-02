Nokia onthult budgetsmartphone die makkelijk te repareren is

HMD Global trapt het Mobile World Congress af met de aankondiging van drie smartphones. De nieuwe Nokia G22 is betaalbaar en makkelijk te repareren.

Nokia G22 officieel onthuld

Nog voordat het Mobile World Congress officieel van start is gegaan, kondigt Nokia nieuwe smartphones aan. De nieuwe Nokia G22 volgt de G21 van vorig jaar op en valt vooral op door de repareerbaarheid. Volgens HMD Global – het bedrijf achter de Nokia-telefoons – is het simpel om bijvoorbeeld de batterij en het scherm van de G22 te vervangen, waardoor gebruikers langer met de telefoon kunnen doen.

Volgens de fabrikant is de accu in vijf minuten te vervangen, terwijl gebruikers aan het vervangen van het scherm twintig minuten kwijt zouden zijn. Het vernieuwen van deze onderdelen neemt normaliter veel langer in beslag, en is niet zo makkelijk voor de gemiddelde gebruiker. Je hebt er bovendien geen ingewikkelde hulpmiddelen voor nodig.

Naast de accu en het scherm is ook de usb-c-poort en de achterkant van de Nokia G22 zelf te vervangen. Het toestel is verder IP52-gecertificeerd en kan daardoor tegen een beetje water. Helemaal stof- en waterdicht is de telefoon echter niet. De certificatie (en garantie) vervalt overigens niet als je de Nokia G22 opschroeft.

De specificaties

Kijk je naar de specificaties, dan valt op dat de Nokia G22 vrijwel identiek is aan zijn voorganger. Zo heeft de smartphone dezelfde Unisoc T606-processor met 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte. Dankzij een nieuwe softwarefeature kan het werkgeheugen wel worden uitgebreid met virtueel geheugen.

Het scherm is met 6,52 inch even groot en de resolutie bedraagt opnieuw 1600 bij 720 pixels. Door de hogere ververssnelheid van 90Hz moeten beelden vloeiender ogen. Bovenin zit een kleine waterdruppel-notch voor de 8 megapixel-selfiecamera. Deze camera gebruik je voor gezichtsherkenning, al heeft de Nokia G22 ook een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De batterij van de Nokia G22 is – net als bij de G21 – 5050 mAh groot. Het snelladen gaat wel een fractie sneller: 20 Watt in plaats van 18 Watt. HMD Global claimt dat de accu het drie dagen volhoudt op een enkele lading, al is dit natuurlijk wel afhankelijk van je gebruik.

Op de achterkant zitten drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Ook dit is hetzelfde als bij de Nokia G21, maar de nieuwe smartphone zou wel mooiere foto’s moeten maken dankzij betere camera-algoritmes. Verder is er een nachtmodus voor betere kiekjes in het donker.

Oude Android-versie

Opvallend is dat de Nokia G22 op Android 12 draait, een Android-versie van bijna anderhalf jaar oud. Het nieuwere Android 13 is inmiddels ook zes maanden geleden door Google uitgebracht. HMD Global belooft de telefoon wel van twee Android-versie-updates te voorzien, maar het is onduidelijk wanneer Android 13 precies beschikbaar is.

Daarnaast krijgt de Nokia G22 drie jaar lang beveiligingspatches. Deze verschijnen maandelijks, houden hackers buiten de deur en lossen kwetsbaarheden in Android op. HMD Global past Android verder nauwelijks aan, waardoor je een schone versie van het besturingssysteem krijgt.

Ook nieuw: de Nokia C22 en C32

Nokia komt daarnaast met twee goedkopere telefoons in de C-lijn: de C32 en C22. De toestellen draaien op Android 13 (Go), een lichtere en versimpelde versie van het mobiele besturingssysteem. HMD Global meldt dat de C-smartphones twee jaar lang van beveiligingspatches worden voorzien. Deze verschijnen ieder kwartaal.

De Nokia C32 heeft een 6,5 inch-scherm met een hd-resolutie en kleine notch bovenin. Onder de motorkap zit een octacore-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De accu heeft een forse capaciteit van 5000 mAh en gaat volgens Nokia tot drie dagen mee op een volle lading.

Foto’s maakt de C32 met de 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 8 megapixel-selfiecamera. Verder beschikt de budgettelefoon over een fysieke vingerafdrukscanner aan de zijkant, koptelefoonaansluiting, micro-sd-ondersteuning en een IP52-certificatie, waardoor ‘ie iets beter tegen water kan.

De Nokia C22 is het absolute instapmodel. De telefoon ziet er iets minder luxe uit dan de G32 en heeft een vingerafdrukscanner achterop. De behuizing is wel net zo stevig en de smartphone beschikt over een verbeterde 13 megapixel-hoofdcamera.

Prijzen en release

De Nokia G22 is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 199 euro. De telefoon verschijnt in twee kleuren (zwart en donkerblauw) heeft standaard 4/128GB geheugen.

De Nokia C32 is goedkoper en wordt voor 149 euro verkocht. Voor de Nokia C22 betaal je nog iets minder: 129 euro. Ook deze telefoons zijn vanaf vandaag te bestellen.