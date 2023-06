‘Gelekt: Nokia G42 5G met repareerbare behuizing’

Online is een nieuwe Nokia-smartphone opgedoken. De Nokia G42 5G, zoals het toestel heet, moet betaalbaar worden en beschikken over redelijke specificaties.

‘Nokia G42 5G specificaties gelekt’

Het lijkt erop dat Nokia binnenkort een nieuwe smartphone introduceert. Een Deense webwinkel heeft informatie over de Nokia G42 5G online gezet, zo schrijft onder andere de website Nokiamob. Daardoor weten we hoe de smartphone er mogelijk uit komt te zien en wat de specificaties zijn.

De Nokia G42 5G zou een behuizing krijgen die relatief makkelijk te repareren is. Net als de Nokia G22 dus, die begin dit jaar werd aangekondigd. Bij de G22 kunnen gebruikers simpel en snel de accu vervangen, of het toestel voorzien van een nieuw scherm. Ook de usb-c-poort en achterkant van de G22 zijn zelf te vervangen. Dit alles is vermoedelijk ook bij de Nokia G42 mogelijk.

Door de screenshots die Nokiamob deelt weten we dat de nieuwe telefoon in twee kleuren verschijnt: paars en grijs/zwart. De prijs is helaas onbekend. Ook is het onduidelijk wanneer Nokia de smartphone aankondigt, of ‘ie ook in de Benelux wordt uitgebracht en wanneer dit dan eventueel gebeurt.

Specificaties van Nokia G42

Volgens het lek krijgt de Nokia G42 5G een 6,56 inch-scherm met een druppel-achtige notch bovenin, waar de selfiecamera in zit. Het display zou verder een hd-resolutie van 1612 bij 720 pixels hebben, wat niet heel scherp is. De ververssnelheid ligt op 90Hz, wat voor vloeiender beeld moet zorgen.

Onder de motorkap zit naar verluidt een Snapdragon 480 Plus-processor. Dit is niet een hele nieuwe chip, maar wel eentje die 5G-internet ondersteunt. Verder zou de onaangekondigde Nokia-telefoon op Android 13 draaien en voorzien zijn van 4/6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Ook heeft de bron het over een forse 5000 mAh-batterij die kan snelladen met maximaal 20 Watt. Achter zitten vermoedelijk drie camera’s, met onder andere een 50 megapixel-hoofdcamera. Ook zijn er twee 2 megapixel-camera’s aanwezig, waarbij het waarschijnlijk gaat om een macrolens en dieptesensor.

