‘Nokia lekt per ongeluk design en specificaties G50’

Nokia heeft per ongeluk de eerste beelden en specificaties van zijn nieuwste smartphone online gezet. Het bedrijf komt binnenkort met de Nokia G50, een toestel met 5G-ondersteuning en meer.

Lees verder na de advertentie.

‘Nokia G50-beelden gelekt’

De meest smartphonegeruchten komen van goed ingevoerde insiders of bronnen dichtbij Android-fabrikanten. Het komt echter niet heel vaak voor dat bedrijven zelf per ongeluk informatie naar buiten brengen. Het overkwam wel Nokia, dat per ongeluk op Instagram de eerste beelden en specificaties van zijn nieuwe smartphone – de G50 – heeft gedeeld.

De informatie is inmiddels offline gehaald, maar het stond lang genoeg online zodat websites screenshots en video’s konden maken. Op het Instagram-kanaal van de Franse tak van Nokia werd de G50 alvast getoond en de eerste specs verklapt. De voor- en achterkant van de telefoon is te zien. Zo heeft het toestel een groot scherm met een dikke rand onderaan en kleine notch bovenin.

Daarnaast zien we dat de Nokia G50 drie camera’s achterop heeft, waarbij het in ieder geval zou gaan om een 48 megapixel-hoofdcamera. De vingerafdrukscanner zit vermoedelijk in de aan/uit-knop aan de zijkant, zodat de smartphone snel ontgrendelt als je op het knopje drukt. De G50 verschijnt in verschillende kleurtjes en wordt volgens NokiaPowerUser waarschijnlijk aangedreven door een Snapdragon 480-chip. Deze processor ondersteunt 5G.

Lijkt op de Nokia G20 en G10

Aan de buitenkant heeft de nieuwe Nokia G50 veel weg van Nokia-telefoons die eerder dit jaar zijn verschenen. Zo bracht HMD Global, het bedrijf dat de toestellen maakt, de Nokia G20 en G10 uit. Deze smartphones kosten minder dan 200 euro en beschikken onder andere over een forse 5050 mAh-accu, die meerdere dagen op een volle lading meegaat. De G20 heeft – net als de vermoedelijke G50 – een camera van 48 megapixel.

Het is nog onduidelijk wanneer de Nokia G50 officieel wordt aangekondigd. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet. Check tot die tijd onze reviews van de meest recente Nokia-smartphones. Zo hebben we de Nokia X20 en X10 getest, die zich kenmerken door de lange software-ondersteuning.

→ Nokia X20 review: toekomstbestendige smartphone focust op updates

→ Nokia X10 review: flets toestel biedt te weinig waar voor je geld

Het laatste nieuws over Nokia: