Gerucht: Nokia G50 wordt betaalbare instapper met drie jaar updates

De eerste geruchten over de Nokia G50 zijn verschenen. Het toestel wordt vermoedelijk iets prijziger dan de onlangs gepresenteerde G10 en G20, maar biedt niet al te krachtige specificaties.

Nokia G50-geruchten: toestel gespot bij retailer

De nog niet gepresenteerde Nokia G50 is online gezet door een Engels verkooppunt, althans een dummy ervan. Dat betekent dat er nog nagenoeg niks anders gelekt is dan de naam van het toestel. Begin april onthulde HMD Global wel de Nokia G10 en Nokia G20 met prijzen van respectievelijk 139 en 169 euro. Gezien de naamgeving denken we dat de G50 een wat sneller toestel wordt dan die twee smartphones.

Wel is het zo dat de nieuwe Nokia G-lijn niet bekendstaat om al te krachtige prestaties. Die vind je eerder in de Nokia X-lijn, waarin ook al verschillende smartphones zijn gepresenteerd. Volgens andere geruchten werkt Nokia wel aan een high-end toestel, die als Nokia X60 op de markt zou komen.

Onderdeel van de 3+3+3-strategie

Iets dat wel zeker is, is dat het aankomende G50-model onderdeel wordt van de nieuwe strategie van het bedrijf. Deze ‘3+3+3-strategie’ houdt in dat Nokia drie jaar lang versie-updates uitrolt. Een smartphone die op de markt komt met Android 11, krijgt daardoor updates naar Android 12, 13 en Android 14.

Ook krijg je drie jaar lang beveiligingspatches, waardoor je toestel sowieso een specifieke periode veilig is en blijft. Tot slot biedt Nokia ook drie jaar garantie, waardoor jij je daar ook minder zorgen over hoeft te maken. Het verbeterde updatebeleid is ook iets wat we afgelopen tijd hebben gezien bij andere fabrikanten.

Meer smartphones van Nokia

Naast deze aankomende Nokia G50 en de X60 verwachten we nog meer toestellen van het bedrijf. Zo houdt de fabrikant op 27 juli aanstaande een evenement, waar de Nokia XR20 verwacht wordt.

Dat toestel moet de strijd aangaan met telefoons als de Cat S52 of onlangs onthulde Motorola Defy. Het gaat dan ook om een rugged smartphone, oftewel eentje die tegen een stootje kan, gebruikt kan worden in zware beroepen en waarbij grote temperatuursverschillen geen problemen opleveren.

