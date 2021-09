Nokia G50 officieel: goedkope 5G-smartphone verschijnt in oktober

Nokia heeft de Nokia G50 officieel aangekondigd. De budgetsmartphone is vanaf oktober te koop en wil opvallen met zijn prijs-kwaliteitsverhouding. We zetten de details van de telefoon en zijn verkrijgbaarheid op een rij.

Nokia G50 officieel, verschijnt snel

De Nokia G50 komt officieel ergens in oktober uit in Nederland in de kleuren Midnight Sun en Ocean Blue. Het basismodel met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen krijgt een adviesprijs van 269 euro, maar komt niet naar Nederland. Wel verschijnt er een model met 4GB/128GB-geheugen, die kost 279 euro.

5G en meer specificaties

De budgetsmartphone is gemaakt van kunststof en heeft een 6,82 inch-lcd-scherm met hd-resolutie. Nokia zegt dat de 5000 mAh-accu twee dagen meegaat en oplaadt met 18 Watt. Dat gaat via usb-c. Achterop de smartphone is een 48 megapixel-hoofdcamera geplaatst, aangevuld met een 5 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-dieptesensor.

Het toestel draait op een eenvoudige Snapdragon 480-processor, ondersteunt 5G-internet en heeft een nfc-chip om contactloos te pinnen in winkels. Op de zijkant is een vingerafdrukscanner geplaatst om de smartphone te beveiligen.

Drie jaar updates

Uit de doos draait de Nokia G50 op Android 11 via het Android One-programma. De software is dus nauwelijks aangepast, al levert de fabrikant vanwege commerciële samenwerkingen wel apps van Spotify en ExpressVPN mee. Nokia garandeert drie jaar elke maand een beveiligingsupdate voor de smartphone en belooft ook updates naar Android 12 en 13.

