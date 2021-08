‘Alles over Nokia G50 op straat: specificaties, afbeeldingen en prijs’

Via een betrouwbare bron zijn de Nokia G50-specificaties verschenen. Ook zien we meer afbeeldingen en is een vermoedelijke prijs genoemd. Hier lees je alles over het aankomende toestel.

‘Nokia G50-specificaties op straat’

De Nokia G50 verscheen al eerder per ongeluk op het officiële Instagram-kanaal van de fabrikant. Nu is nagenoeg alle informatie verschenen via WinFuture, een Duitse website die vaker informatie als eerste deelt. De volledige naam is Nokia G50 5G, waardoor we direct al weten dat het toestel beschikt over 5G-ondersteuning.

Dat komt door de Snapdragon 480-processor, die we ook kennen van onder andere de Nokia X10, Motorola G50 en Oppo A74. De hoeveelheid werk- en opslaggeheugen zijn nog niet genoemd. Gezien de overige specificaties verwachten we 3 á 4GB werkgeheugen en 32GB, 64GB of 128GB opslag.

Behuizing van plastic en grote batterij

Het betaalbare toestel heeft een behuizing van plastic. De fysieke vingerafdrukscanner is verwerkt in de aan-/uitknop aan de rechterkant van het toestel. Aan de linkerkant is een extra knop te vinden, waarschijnlijk om de Google Assistent te activeren.

De Nokia G50 heeft een scherm van 6,38 inch. Dat is een lcd-display met een relatief lage resolutie van 1560 bij 720 pixels. Aan de bovenzijde is een kleine waterdruppelvormige notch te zien, waar de frontcamera in zit. Opladen van de 4850 mAh-accu gaat via de usb c-poort aan de onderkant, maar hoe snel dat gaat is nog onbekend.

Het toestel draait op een kale versie van Android 11. WinFuture noemt niks over het specifieke updatebeleid van de G50. Nokia introduceerde eerder dit jaar de 3+3+3-strategie, maar wel voor duurdere toestellen zoals de Nokia X10 en Nokia X20. Daarbij krijg je drie jaar lang versie-updates, beveiligingspatches en garantie.

Release dichtbij, indicatie van prijs bekend

De verwachting is dat Nokia het toestel binnenkort aankondigt, maar wanneer precies is nog niet bekend. De Nokia G50 5G zou zo’n 240 euro moeten kosten en positioneert zich daarmee tussen de duurdere X-lijn en de onlangs onthulde Nokia G20. Die heeft een adviesprijs van 169 euro, maar pik je inmiddels op voor iets minder.

