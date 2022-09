Nokia G60 officieel, ook X30 5G en T21-tablet maken debuut

De Nokia G60 is officieel onthuld tijdens IFA 2022, samen met de Nokia X30 5G. Daarnaast presenteerde het bedrijf de T21-tablet en ‘Circular’. Dat is een circulair abonnementsmodel wat het milieu ten goede komt.

Nokia G60 officieel: dit moet je weten

De G60 is een nieuwe betaalbare smartphone van Nokia voor het middensegment. De behuizing is opgetrokken uit 60 procent gerecycled plastic en je krijgt drie jaar lang garantie, Android-upgrades en beveiligingsupdates. Daarmee is het de eerste telefoon in de G-serie, voorheen was dit alleen beschikbaar op toestellen uit de X-lijn.

De Nokia G60 komt op de markt in het zwart en grijs en heeft een IP52-certificering, waardoor ‘ie bestand is tegen wat stof en water. De chip is de Snapdragon 695, die we onder andere kennen van de betaalbare OnePlus Nord CE 2 Lite en Poco X4 Pro. Dat betekent dat er ook 5G-ondersteuning aanwezig is; fijn voor de toekomst.

We zien een ouderwetse notch aan de bovenkant van het 6,58 inch-scherm. Dat heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Opladen doe je met maximaal 20 Watt en de batterij heeft een capaciteit van 4500 mAh. Er is plaats voor twee simkaarten én een micro-sd-geheugenkaartje.

Het toestel komt op de markt in twee geheugenvarianten en is per direct te koop via de website van Nokia. Het instapmodel (4GB RAM, 128GB opslag) kost 329 euro. De versie met 6GB werkgeheugen en 128GB kost 369 euro.

Dit moet je weten over de Nokia X30 5G

De Nokia X30 5G heeft een adviesprijs van 519 euro en beschikt logischerwijs over betere specificaties. Het kloppende hart is echter dezelfde Snapdragon 695-chip, een processor die we ook vinden in toestellen die minder dan de helft kosten. Er komen twee versies op de markt qua geheugen: een 6/128GB-model en eentje met 8/256GB geheugen.

Het scherm is 6,43 inch groot, ververst 90 keer per seconde en bevat een full hd-resolutie. De primaire camera heeft het PureView-certificaat, een resolutie van 50 megapixel en optische beeldstabilisatie. Dankzij kunstmatige intelligentie moet je ook betere nachtfoto’s maken. Een groothoeklens van 13 megapixel is ook aanwezig. Selfies maak je met de frontcamera van 16 megapixel.

Aluminium frame zorgt voor stevigheid en duurzaamheid

Er is plek voor twee simkaarten en de accu heeft een capaciteit van 4200 mAh. Opladen gaat met maximaal 33 Watt en de smartphone is stof- en waterdicht dankzij de IP67-certificering. Het toestel komt op de markt met Android 12 en krijgt drie jaar lang Android-updates en beveiligingspatches.

De smartphone heeft een frame van 100 procent gerecycled aluminium en de achterkant bestaat uit 65 procent hergebruikt plastic. Een oplader zit niet meer in de doos om e-waste tegen te gaan. Het toestel is vanaf eind september beschikbaar in twee kleuren: blauw en wit. De adviesprijs van de 6/128GB-variant is 519 euro, voor het 8/256GB-model vraagt Nokia 549 euro.

Ook Nokia T21-tablet gepresenteerd

Een opvolger voor de betaalbare Nokia T20-tablet is ook getoond. We hebben het over de Nokia T21 met een instapprijs van 249 euro. Het scherm is 10,4 inch groot, heeft een resolutie van 2000 bij 1200 pixels en biedt ondersteuning voor een stylus. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en 64GB opslag. Dat is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje van maximaal 512GB.

De processor komt van Unisoc en is krachtig genoeg voor de meeste apps, browsen of een simpel spelletje, maar niet voor zware apps en games. Er zijn twee 8 megapixel-camera’s aanwezig en de accu heeft een capaciteit van 8200 mAh. Opladen doe je met maximaal 18 Watt en de behuizing is grotendeels van aluminium.

Er zijn stereospeakers aanwezig, evenals een koptelefoonaansluiting. Beveiliging werkt via gezichtsherkenning en de tablet is voorzien van Android 12. Er rollen twee Android-updates voor uit en drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates. Er komt ook een 4G-variant op de markt, waarin je een simkaart kunt plaatsen, die kost 269 euro.

‘Circular’: beter voor het milieu

Circular is een nieuwe abonnementsdienst die ervoor moet zorgen dat gebruikers hun toestel nog langer gebruiken. Je smartphone langer houden zorgt weer voor beloningen die het milieu ten goede komen. De ‘seeds’ die je spaart kun je namelijk uitgeven aan verschillende belangrijke goede doelen. Zo kun je bomen laten planten of afval uit rivieren en oceanen laten vissen.

Toestellen in dit programma worden na inlevering volledig recycled, opgeknapt of weer klaargemaakt voor hergebruik. Claims voor schade, verlies of diefstal worden ook direct afgehandeld en de kosten daarvoor liggen weer aan de maandelijkse abonnementskosten die je al betaalt. Vooralsnog is Circular alleen af te sluiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Bij specifieke providers kun je gelijk kiezen voor een bel- of internetbundel. Later moet de uitrol naar verschillende andere Europese landen plaatsvinden.

