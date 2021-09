Nokia kondigt op 6 oktober nieuwe toestellen (en misschien tablet) aan

Nokia blijft erg actief in de Android-wereld. De fabrikant liet onlangs weten dat het op 6 oktober nieuwe toestellen gaat aankondigen.

Nokia lanceert binnenkort nieuwe toestellen: G50 op komst?

Nokia kondigt op 6 oktober nieuwe toestellen aan. De smartphonefabrikant maakt al sinds de jaren 90 mobiele telefoons. Tegenwoordig is Nokia vooral een bezige bij in het middensegment. Met de X- en G-serie wist het bedrijf eerder degelijke smartphones voor een betaalbare prijs neer te zetten. Er gaan al langere tijd geruchten dat Nokia de G-lijn verder gaat uitbreiden.

Android Planet heeft bijvoorbeeld al eerder geschreven over de Nokia G50. Die smartphone krijgt een groot 6,82 inch-scherm en 5G-ondersteuning. Een Snapdragon 480-chip stuurt het toestel aan. Deze processor zagen we al in andere Nokia-smartphones, waaronder de Nokia X20. Ben je benieuwd hoe deze smartphone ons beviel? Hier lees je onze Nokia X20 review.

Renders van de nog onaangekondigde Nokia G50

Ook nieuwe tablet in aantocht

Op Nokia’s teaser-afbeelding is naast een rij telefoons ook een grote, dichte doos te zien – met de nadruk op groot. In de wandelgangen wordt al maanden gefluisterd over een nieuwe tablet van Nokia; de T20. Er wordt gezegd dat deze tablet een 10,36-inch scherm krijgt. Er is 4 GB RAM en 64 GB opslag aan boord en de tablet beschikt volgens geruchten niet over 5G.

Deze relatief zwakke specificaties duiden op een lage prijs. Hiermee valt de tablet in lijn met Nokia’s strategie van de laatste jaren. Voor die lage prijs krijg je genoeg kracht om alle dagelijkse taken mee uit te voeren. Je moet echter geen game-powerhouse of draagbare fotografie-studio verwachten.

Nokia weet zich echter wél goed te onderscheiden met haar betrouwbare update-beleid. Zo krijgen alle recente Nokia’s gegarandeerd minstens 3 jaar aan software-ondersteuning. We verwachten dan ook niets anders in het geval van een eventuele tablet van de fabrikant.

