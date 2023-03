‘Maakt Nokia comeback met high-end toestel? Dit is de Magic Max’

Er gaan wilde geruchten rond over een nieuwe Nokia-telefoon. Blaast Nokia binnenkort alle concurrentie weg met het ultieme vlaggenschip, of klopt er niks van?

Gerucht: Nokia Magic Max specificaties liegen er niet om

De laatste high-end smartphone van Nokia is helaas alweer enkele jaren oud. De rechten om de merknaam te gebruiken zijn in handen van HMD Global en sindsdien zijn er niet al te spannende toestellen uitgebracht. Daar kan later dit jaar zomaar verandering in komen. Het merk werkt volgens geruchten namelijk aan een high-end smartphone, de Magic Max.

Van het toestel zijn nu allerlei specificaties verschenen, maar neem alvast een flinke korrel zout, want het geheel klinkt als de perfecte smartphone. Zo wordt de Magic Max aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 2-chip van fabrikant Qualcomm. Dat is een logische keuze, want het is de meest krachtige en efficiënte chip van dit moment. Er komen varianten op de markt met 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en je hebt keuze 256GB of 512GB aan opslagruimte.

Het scherm zou 6,7 inch groot zijn en een ververssnelheid van 120Hz hebben. Dit zorgt ervoor dat alles soepel wordt weergegeven en het spelen van geoptimaliseerde games erg vlot gaat. Tevens is er ltpo-techniek aanwezig. Als je bijvoorbeeld een statische website bekijkt, wordt de verversfrequentie omlaag geschroefd, wat weer beter is voor de accu. Op het scherm ligt tot slot nog een laagje Gorilla Glass Victus om krassen en beschadigingen tegen te gaan.

Gerucht: Zeiss-camera’s en immense accu van 7950 mAh

In totaal zijn er vier camera’s aanwezig, waaronder de frontcamera in een gaatje in het display. De camera’s op de achterkant zijn ontwikkeld in samenwerking met lenzenfabrikant Zeiss. De hoofdcamera heeft een resolutie van 144 of zelfs 200 megapixel, iets wat we kennen van onder andere de Motorola Edge 30 Ultra, Xiaomi 12T en Samsung Galaxy S23 Ultra.

Zulke sensoren maken veelal gebruik van pixel binning, waarbij meerdere pixels worden samengeperst tot een enkele. Dat proces zorgt weer voor meer contrast, betere kleuren en een hoger detailniveau.

Ook is er een groothoeklens aan boord, waarmee je plaatjes schiet van maximaal 64 megapixel. Tot slot is een telelens aanwezig, zodat je wat kunt zoomen. Tot hoeveel keer dat precies kan en wat voor type zoom er precies gebruikt wordt, is onduidelijk. Die sensor krijgt volgens de geruchten een resolutie van 48 megapixel.

We gaan er vanuit dat de Magic Max op een kale versie van Android 13 draait, iets waar Nokia bekend om staat. Dit aankomende vlaggenschip wordt van stroom voorzien door een batterij met een capaciteit van maar liefst 7950 mAh, waardoor je drie dagen op een enkele acculading moet kunnen doen. Zit je toch zonder stroom, dan kun je de accu bijtanken met maximaal 180 Watt.

Prijs en verkrijgbaarheid Nokia Magic Max

Het toestel zou in het derde kwartaal van dit jaar op de markt moeten worden gebracht. Daarbij wordt er gespeculeerd over een vanafprijs voor het instapmodel van slechts 550 dollar. Omgerekend en zonder extra’s en belastingen is dat slechts 520 euro.

