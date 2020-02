HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-merknaam voert, zou binnenkort zijn eerste Nokia-smartwatch presenteren. Het slimme horloge draait naar verluidt op Google’s Wear OS-software en kan dankzij e-sim ook bellen. Mogelijk vindt de aankondiging al eind februari plaats op het MWC.



‘Nokia-smartwatch in aantocht’

De doorgaans betrouwbare Twitter-gebruiker @nokia_anew is één van de bronnen die claimt dat HMD Global aan een smartwatch werkt. Het Nokia-horloge, waarvan de naam nog onbekend is, zou geschikt zijn voor een elektronische simkaart, oftewel e-sim. Dankzij e-sim-ondersteuning kan een horloge bellen, sms’en en gebruikmaken van een mobiele dataverbinding. Een koppeling met een smartphone is daarom niet noodzakelijk.

Volgens @nokia_anew draait de Nokia-smartwatch op Wear OS. Deze software is door Google ontwikkeld voor slimme horloges. De Twitter-gebruiker claimt dat de smartwatch al door Google gecertificeerd is en ‘klaar voor de verkoop’ is. Het wachten zou zijn op de fabrikant.

Mogelijk presenteert HMD Global zijn eerste Wear OS-smartwatch nog deze maand. Op 24 februari start namelijk het jaarlijkse Mobile World Congress (MWC), ‘s werelds grootste telecomevenement. HMD Global houdt de dag ervoor een persconferentie om nieuwe producten te introduceren. Naar verwachting kondigt het bedrijf de Nokia 8.2 met 5G-ondersteuning aan, vergezeld door een aantal betaalbare toestellen. Met alle pers op één locatie, ligt het voor de hand om ook een smartwatch te presenteren.

Eerste HMD Global-horloge

Details van de smartwatch ontbreken nog, en we weten ook nog niet wanneer en voor welke prijs de gadget in de winkels moet liggen. De meeste Android Wear-horloges starten bij tweehonderd euro. Mogelijk gaat HMD Global, dat zich met telefoons positioneert als een prijsvechter, hier onder zitten.

De fabrikant heeft geen ervaring met slimme horloges. Een paar jaar geleden verschenen er al Nokia-smartwatches, maar die waren ook echt van het bedrijf Nokia. Toen dat bedrijfsonderdeel van eigenaar wisselde, werden de horloges uitgebracht onder de Withings-naam.

