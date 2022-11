Dit is de Nokia Streaming Box 8010: games, films en series streamen

De nieuwe Nokia Streaming Box 8010 is een Android TV-mediaspeler voor het kijken van films en series, maar je kan er ook games mee spelen. Lees er hier alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Nokia Streaming Box 8010

De Nokia Streaming Box 8010 is aangekondigd, een settopbox die op Android TV 11 draait. Het apparaatje is gemaakt door StreamView, het bedrijf dat ook de Nokia Streaming Stick 800 verkoopt. De fabrikant beschikt over de licentie van het Nokia-merk en mag onder deze naam slimme apparaten uitbrengen.

Waar de Streaming Stick erg lijkt op de Chromecast met Google TV, is de Streaming Box 8010 een grotere en uitgebreidere mediaspeler. Het apparaat volgt de Streaming Box 8000 (uit 2020) op en heeft een snellere processor, meer werkgeheugen (4GB) en opslagruimte (32GB). Door dat laatste kun je meer apps en games downloaden. Ter vergelijking: de Chromecast met Google TV heeft maar 8GB opslag.

Omdat de Streaming Box 8010 op Android TV draait, kun je veel games uit de Play Store downloaden en installeren. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een cloudgamingdienst. Vervolgens hoef je alleen een controller aan te sluiten om te gamen, wat kan via bluetooth of usb. Volgens StreamView zorgt de nieuwe processor er voor dat games beter draaien.

De settopbox beschikt verder over veel meer aansluitingen dan een Chromecast. Naast een hdmi-aansluiting (waarmee je het apparaatje op een televisie aansluit) zijn er twee usb-a-poorten, een usb-c-aansluiting, digitale audio, av out en een ethernet-poort. Je kan bijvoorbeeld en externe harde schijf aansluiten om de opslagruimte te vergroten.

Ook films en series kijken

Naast het spelen van games is de Nokia Streaming Box 8010 geschikt voor het kijken van films en series. Het is mogelijk om de apps van bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus, YouTube en Amazon Prime Video te gebruiken en op dit gebied werkt de settopbox eigenlijk zoals elke andere Android TV-mediaspeler.

Chromecast-ondersteuning is ingebouwd, waardoor je ook content vanaf je smartphone naar je televisie kan streamen. Vind je dit niet zo handig, dan gebruik je de meegeleverde afstandsbediening. Naast de gebruikelijke bedieningsknopjes zijn er buttons voor Netflix, YouTube en de Google Assistent. De knopjes van de afstandsbediening zijn overigens verlicht, wat handig is als je in het donker een film of serie kijkt.

Streamen kan maximaal in 4K-kwaliteit, net als bij de duurste Chromecast met Google TV. De Nokia Streaming Box is wel een stuk duurder: je betaalt 159 euro voor het apparaat. De Chromecast haal je daarentegen voor 69 euro in huis. Ook is een goedkopere, full-hd-versie van de Google-gadget te koop en die kost 39,99 euro. Hieronder vind je meer informatie over deze Chromecast met Google TV (HD).

→ Chromecast met Google TV (HD) review: goedkoper, maar niet minder goed