Dit is de Nokia Streaming Stick 800: concurrent voor de Chromecast

De Nokia Streaming Stick 800 is een alternatief voor de Chromecast en beschikt over een aantal interessante features. Lees hier meer over het streamingapparaatje.

Nokia Streaming Stick 800

De Streaming Stick 800 wordt gemaakt door StreamView, dat de licentie van het Nokia-merk in handen heeft voor slimme televisies en streamingapparaten. Het apparaatje lijkt in veel opzichten op recente Chromecasts, draait op Android TV en wordt geleverd met een afstandsbediening.

Op de afstandsbediening zitten naast de gebruikelijke bedieningsknoppen ook knopjes om YouTube, Netflix, Amazon Prime Video en Disney Plus te starten. Ook is er een Google Assistent-button om de digitale assistent te activeren en je kan met één druk naar de Play Store. Daar vind je de apps die voor Android TV beschikbaar zijn.

Een geinig detail is is dat de knoppen van de afstandsbediening verlicht zijn. Kijk je graag in het donker naar films en series, dan is de Nokia Streaming Stick 800 hierdoor makkelijker te bedienen. Verder werkt de stick precies zoals je zou verwachten: je steekt ‘m in een hdmi-poort van je televisie, sluit het stroomkabeltje aan en kan aan de slag.

De Nokia Streaming Stick 800 heeft een adviesprijs van 59,90 euro. Daarmee zit ‘ie tussen de hd-versie van de Chromecast met Google TV (39,99 euro) en 4K Chromecast met Google TV (69 euro) in. Het Nokia-apparaatje streamt in full-hd-kwaliteit en is daarmee meer gericht op oudere televisies. Ook krijg je Android TV in plaats van Google TV, al zijn de verschillen tussen beide platformen niet enorm groot.

Sinds kort in Nederland: de Chromecast (HD)

Een belangrijke concurrent voor de Nokia Streaming Stick 800 is de Chromecast met Google TV (HD). Deze goedkopere streamingdongle is ongeveer een maand geleden uitgebracht in Nederland. De Chromecast lijkt heel erg op zijn duurdere 4K-broer, maar streamt maximaal in full-hd.

Verder werkt de Chromecast met Google TV (HD) precies hetzelfde, draait ‘ie op de nieuwe Android 12-software en krijg je dezelfde handige afstandsbediening. De interne hardware is op papier minder krachtig, maar in de praktijk merk je daar weinig van. In de Chromecast met Google TV (HD) review vertellen we je hier meer over. De conclusie lees je alvast hieronder.

Al met al is de Chromecast met Google TV (HD) een goede en fijne mediaspeler. Hij biedt veel voor weinig en is ideaal voor oudere televisies zonder 4K-resolutie. Ook op nieuwe tv’s kun je ‘m prima gebruiken, want het beeld oogt alsnog scherp genoeg.