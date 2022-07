Dit is de Nokia T10: compacte tablet krijgt drie jaar updates

Nokia heeft een nieuwe, compacte tablet onthuld. De Nokia T10 is met 169 euro behoorlijk goedkoop, maar krijgt wel drie jaar lang maandelijks een Android-update.

Nokia T10 officieel: compacte tablet

De Nokia T10 is de tweede tablet van de Finse fabrikant, die eerder de Nokia T20 uitbracht. De T10 valt op door het compacte formaat: het scherm is slechts 8 inch groot en de tablet is met 375 gram niet al te zwaar.

De tablet komt in één kleur (blauw) en heeft een adviesprijs van 169 euro. Daarvoor krijg je het wifi-model met 3GB werkgeheugen en 32GB opslag. Ook verschijnt een versie met 4G-ondersteuning voor 189 euro. Nokia brengt de T10 eind juli / begin augustus uit.

De Nokia T10 moet het niet per se hebben van zijn hardware (waarover later meer), maar heeft wel fijne software. De tablet draait op Android 12 en krijgt gegarandeerd updates naar Android 13 en 14. Nokia belooft daarnaast drie jaar lang beveiligingspatches uit te brengen. Hierdoor blijft de tablet jarenlang veilig.

Het gaat om een kale Android-versie, waarbij er wel de zogeheten Google Entertainment Space en Google Kids Space aanwezig zijn. Hierdoor krijg je entertainment-aanbevelingen en zijn er voor ouders tools om in de gaten te houden wat kinderen op de T10 doen.

Bescheiden specificaties

Omdat de Nokia T10 maar 169 euro kost, is de hardware niet zo krachtig. Onder de motorkap zit een simpele Unisoc T606-processor, die fabrikant HMD Global eerder gebruikte in de Nokia G21. Dit is een budgetsmartphone van iets minder dan 200 euro. Het apparaat heeft stereospeakers en een koptelefoonaansluiting om muziek te luisteren.

Een vingerafdrukscanner ontbreekt helaas. In plaats daarvan ontgrendel je de Nokia T10 via gezichtsherkenning, of je stelt een pincode of patroon in. De tablet kan Netflix-films en -series in hd-kwaliteit streamen en heeft hiervoor een scherm met een resolutie van 1280 bij 800 pixels. De randen rondom het display zijn wel fors, zoals je op het plaatje hiernaast ziet.

Verder heeft de Nokia-tablet een 5250 mAh-accu die een hele dag mee moet gaan. De batterij kan opladen met 10 Watt via de usb-c-poort en daardoor duurt het lang voordat ‘ie helemaal vol zit. Veel Android-telefoons gaan tegenwoordig een stuk sneller van 0 naar 100 procent.

Tot slot beschikt de Nokia T10 over een simpele 8 megapixel-camera op de achterkant. Op de voorkant zit een selfiecamera van slechts 2 megapixel om mee te videobellen. Het apparaat heeft een plastic behuizing en plek voor een micro-sd-geheugenkaartje om de opslagruimte uit te breiden.

