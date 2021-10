Nokia T20 officieel: goedkope Android-tablet krijgt drie jaar updates

Nokia heeft de T20 officieel gepresenteerd als zijn eerste tablet in jaren. De T20 start bij 219 euro, krijgt drie jaar updates en heeft complete maar eenvoudige specificaties. Kom hier alles te weten over de tablet.

Nokia T20 officieel, verschijnt snel

De Nokia T20 verschijnt medio oktober in Nederland voor een adviesprijs van 219 euro voor het wifi-model. De 4G-uitvoering kost 249 euro. De tablet komt in één kleur: blauw.

Drie jaar updates

Nokia levert de tablet met Android 11 en belooft updates naar Android 12 en 13 beschikbaar te stellen. De T20 kan drie jaar lang elke maand rekenen op een beveiligingsupdate, wat betekent dat je de tablet tot oktober 2024 veilig kan gebruiken. Beveiligingspatches lossen namelijk kwetsbaarheden in de Android-software op.

De Android-software op de T20 is nauwelijks aangepast, al levert Nokia wel een handvol apps mee (die je kan verwijderen). Ook installeert de fabrikant kindersoftware op de tablet, die ouders controle geeft over wat kinderen (niet) op de T20 kunnen doen.





Nokia T20 heeft eenvoudige specificaties

De Nokia T20 is gemaakt van aluminium, heeft volgens Nokia een extra stevig scherm en kan tegen een spatje water. Het apparaat heeft een 10,4 inch-scherm met een scherpe resolutie van 2000 bij 1200 pixels, 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen.

De tablet is voorzien van een onbekende processor, stereo luidsprekers en een 8200 mAh-accu die volgens Nokia tot tien uur meegaat bij het kijken van films. Opladen kan met maximaal 15 Watt, maar gek genoeg stopt Nokia een langzamere 10 Watt-adapter in de doos. Het opladen gaat via de usb-c-poort en duurt een paar uur.

De Nokia T20 heeft een 8 megapixel-camera met flitser achterop en 5 megapixel-selfiecamera. Het apparaat weegt 465 gram als wifi-model en de 4G-versie is met 470 gram iets zwaarder. Dit model heeft een kaartslot waar je een simkaartje in kan doen.

Het aanbod van betaalbare Android-tablets is beperkt. Samsung werkt volgens de geruchten wel aan de Galaxy Tab A8, die qua specificaties en prijs een concurrent lijkt te worden voor Nokia’s T20.

