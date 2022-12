Nokia is hekkensluiter: eindelijk gestart met Android 13-uitrol

Nokia biedt op papier een redelijk updatebeleid, maar in de praktijk rollen updates erg traag uit. Android 13 rolt namelijk nu pas uit voor een van hun toestellen, de betaalbare Nokia X10.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vorige week nog schreven we dat de Android 13-update voor verschillende Nokia-toestellen was bevestigd. Nu rolt de software daadwerkelijk uit voor een van die toestellen. We hebben het over de Nokia X10, een midranger met een vanafprijs van 309 euro. De update is al te downloaden in Polen, maar Nederlandse meldingen hebben we nog niet ontvangen. Toch denken we dat het niet al te lang meer duurt, voordat de nieuwe software ook hier te downloaden is.

Het toestel kwam op de markt met Android 11 en draait inmiddels op Android 12. Na deze update volgt alleen nog Android 14 en beveiligingsupdates rollen uit tot juni 2024. Daarmee is het updatebeleid op papier prima te noemen, maar aan de uitrol en de snelheid daarvan schort wel het een en ander. De Android 13-software rolt inmiddels allang uit op toestellen van veel concurrenten waaronder Google, Samsung, Vivo en Realme.

Nu Android 13 voor de X10 uitrolt, zal het niet al te lang meer duren voordat meer Nokia-toestellen volgen. Onder andere de Nokia XR 20 5G, Nokia X20 5G, G50 en Nokia G11 Plus krijgen de nieuwe software ook. Dat zijn zeker niet alle toestellen van het bedrijf. Check dus ook ons Android 13 update-overzicht, waarin je echt alle info vindt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Nokia X10

Android Planet heeft het toestel ook uitgebreid getest, maar was er niet echt over te spreken. Volgens ons eindoordeel scoorde het toestel dan ook een magere zes. Toch benieuwd naar het hele verhaal, check dan de Nokia X10 review.

Wat heb je aan een smartphone die lang ondersteund wordt, maar niet fijn is in het gebruik? Naar onze mening bijzonder weinig. De Nokia X10 is langzaam, heeft een erg matig scherm en tegenvallende camera’s. Het updatebeleid is dan wel uitstekend, maar kan al die minpunten niet compenseren.

Toch is die lange software-ondersteuning wel de enige reden om de Nokia X10 te overwegen. Doe jij weinig met je smartphone en wil je een toestel dat je lange tijd veilig kunt gebruiken? Dan doe je met deze X10 een redelijke koop. Wie meer van zijn telefoon verwacht, adviseren we een deurtje verder te kijken.

Meer recent Android 13-nieuws