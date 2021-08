‘Nokia werkt aan tablet en 3 nieuwe smartphones’

Volgens een betrouwbare lekker werkt Nokia een verschillende nieuwe apparaten. Het zou gaan om een tablet en drie smartphones. Dankzij de naamgeving, weten we ook enigszins wat we kunnen verwachten.

Lees verder na de advertentie.

Drie nieuwe toestellen op komst: Nokia X100 en meer

Via een tweet van Evan Blass weten we waar het bedrijf HMD Global aan werkt. Zij hebben de naam van Nokia in licentie en dat betekent dat we binnenkort nieuwe toestellen gaan zien van het merk. Zo werkt het bedrijf naar verluidt aan twee modellen in de G-serie, maar veel is daar nog niet over bekend. Het zou gaan om de Nokia G50 met codenaam ‘Punisher’ en de Nokia G300 oftewel ‘Aoki’. Nokia heeft al wat toestellen uitgebracht in de G-lijn, waaronder de betaalbare Nokia G10 en G20.

De G50 lijkt daarmee een iets krachtiger model te worden en er wordt in de wandelgangen gesproken over de aanwezigheid van 5G-ondersteuning. Hoe de G300 zich dan precies positioneert in deze serie is nog de vraag. Het zou kunnen om het meest krachtige model in die lijn, waarvoor Nokia overstapt naar drie cijfers qua naamgeving.

Nokia X10

Wil je een toestel dat nog meer in zijn mars heeft? Dan kun je kijken naar toestellen in de X-lijn. Onlangs presenteerde de fabrikant al de Nokia X10 en X20. Er wordt echter ook gewerkt aan een echte high-end smartphone. Eerder schreven we een artikel over de vermeende Nokia X60, maar nu is ook de naam X100 opgedoken. Gezien het typenummer, gaan we er vanuit dat dat toestel weer een stuk krachtiger wordt dan de X60.

Ook tablet met scherm van 10,4 inch op komst

Volgens Blass gaan we tot slot de Nokia T20 zien. Dankzij eerdere geruchten weten we al iets van de specificaties van die tablet. Zo krijgt ‘ie een scherm van 10,4 inch, komt er sowieso een versie op de markt met 4GB RAM en 64GB opslag en wordt 4G optioneel. Zo krijg je dus keuze uit een versie met alleen wifi of waarmee je ook onderweg kunt internetten via een mobiele dataverbinding.

Wanneer de producent de nieuwe apparaten wil presenteren is nog onbekend. De Nokia XR20 is de meest recente smartphone van HMD Global en is een rugged toestel. Daardoor kan ‘ie tegen een stootje, is die bestand tegen stof en water en heeft de smartphone een frame van aluminium.

Houd Android Planet natuurlijk in de gaten voor al het nieuws omtrent Nokia! Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief of volg ons op Instagram en Facebook. Zo mis je namelijk geen enkel nieuwtje!

Lees het laatste nieuws over Nokia: