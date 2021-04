Nokia onthult nieuwe X- en G-smartphones: dit moet je weten

Nokia heeft vier nieuwe smartphones aangekondigd, die binnenkort in Nederland verschijnen. Het bedrijf lanceert ook een nieuwe strategie voor zijn toestellen. In dit artikel vertellen we je er alles over.

Nieuwe Nokia-smartphones en strategie

Het is een tijdje stil geweest rondom HMD Global, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones. Daar komt nu verandering is met de aankondiging van vier nieuwe toestellen. Het bedrijf introduceert ook een nieuwe naamgeving voor smartphones. Waar telefoons voorheen werden uitgebracht als bijvoorbeeld de Nokia 3.4, Nokia 5.4 en Nokia 8.3 5G, heeft de fabrikant nu verschillende ‘series’: X, G en C.

De X-serie bestaat uit de meest luxueuze smartphones van de fabrikant. De Nokia X20 en X10 zijn de eerste toestellen in deze reeks en vallen vooral op door het verbeterde updatebeleid. De X20 en X10 krijgen drie jaar Android-updates, wat betekent dat ze worden bijgewerkt naar Android 12, 13 én 14. Ook ontvangen ze drie jaar aan maandelijkse beveiligingsupdates en geeft Nokia drie jaar garantie.

De G-serie bestaat uit meer betaalbare smartphones, zoals je van Nokia gewend bent. De software-ondersteuning blijft echter netjes: de nieuwe G10 en G20 krijgen drie jaar maandelijks beveiligingspatches en twee grote Android-versie-updates. Tot slot komt HMD Global met de C-smartphones, maar deze verschijnen voorlopig niet in Nederland en België. De reeks bestaat uit hele goedkope (en minder krachtige) instaptelefoons. In Nederland verschijnt wel de Nokia 1.4, die draait op Android Go.

Nokia X20 officieel (en X10)

De Nokia X20 en X10 zijn de duurste en krachtigste smartphones die zijn aangekondigd. De toestellen hebben een groot scherm van 6,67 inch, met een full-hd-resolutie en cameragat voor de selfiecamera. Onder de motorkap zit een Snapdragon 480-processor, die bovendien 5G ondersteunt. De toestellen draaien uit de doos op Android 11 en hebben een 4470 mAh-accu die volgens Nokia twee dagen op een volle lading meegaat.

De Nokia X20 (links) en X10 (rechts)

Belangrijk om te weten is dat de Nokia X20 en X10 snelladen (met 18 Watt) ondersteunen, maar zonder oplader worden geleverd. Het bedrijf doet dit uit milieu-overwegingen en schenkt – als je de oplader bij Nokia zelf koopt – de opbrengsten aan een goed doel. In het doosje zit wel een usb-c-kabeltje, die je kan gebruiken met een oplader die je bijvoorbeeld nog hebt liggen.

Op de achterkant van de Nokia X20 en X10 zitten vier camera’s. Bij de X20 gaat het om een 64 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Selfies maakt de telefoon in 32 megapixel. De X10 heeft grotendeels dezelfde camera’s, maar wijkt door zijn 48 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-selfiecamera wel iets af.

Nokia G20 en G10

De Nokia G20

De Nokia G20 en G10 zijn goedkopere toestellen en hebben minder goede specificaties. Ze beschikken over een 6,52 inch-scherm met een notch en lagere hd-resolutie. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G35 (G20) en Helio G25 (G10)-processor met 3/4GB werkgeheugen en 32/64GB aan opslagruimte. De telefoons hebben verder een vingerafdrukscanner aan de zijkant en gezichtsherkenning.

De G10-smartphones kenmerken zich vooral door de accuduur. De toestellen hebben allebei een forse 5050 mAh-accu, die op een volle lading tot drie dagen mee moeten gaan. Snelladen wordt helaas niet ondersteunt en het opladen gaat met slechts 10 Watt. Nokia levert bij deze telefoons de opladers overigens wél standaard mee.

Tot slot draait de Nokia G20 en G10 op Android 11 en hebben ze meerdere camera’s achterop. De G20 heeft een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en een macro- en dieptesensor, elk van 2 megapixel. De Nokia G10 moet het doen met een primaire camera van ‘slechts’ 13 megapixel, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Beide toestellen hebben een 8 megapixel-frontcamera voor selfies.

Releasedata, prijzen en meer

De nieuwe Nokia-smartphones worden op verschillende momenten uitgebracht in Nederland. Hieronder zetten we de toestellen op een rijtje, met de adviesprijs, releasedatum en beschikbare kleuren.