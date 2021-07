Nokia presenteert binnenkort toch weer high-end smartphone

De meest recente high-end smartphone van Nokia stamt alweer uit februari 2019. Toch gaat daar binnenkort eindelijk verandering in komen, zo heeft een medewerker laten weten. Dat toestel zou weleens gepresenteerd kunnen worden als de Nokia X60.

Nokia X60: de geruchten op een rij

De Nokia 9 PureView gooide begin 2019 hoge ogen, onder andere door het vijftal camera’s op de achterkant. Sinds de release van deze smartphone gaan er al geruchten over een directe opvolger. De onthulling van dat nieuwe toestel is echter meerdere malen flink uitgesteld, iets waar we regelmatig over schrijven op Android Planet. Dat zou onder andere te maken hebben met de kwaliteit van de camera’s, die te wensen overlaat.

Wacht je toch op een krachtige smartphone van Nokia? Dan lijkt het erop dat je dit jaar meer geluk hebt. Een hooggeplaatste Nokia Product Manager uit China heeft laten weten dat het bedrijf komt met een high-end toestel met 5G-ondersteuning. De release daarvan zou moeten plaatsvinden voor 11 november, een belangrijke dag in het land. Dan is het namelijk Singles Day, vergelijkbaar met Black Friday, waarop veel fabrikanten allerlei producten met flinke korting verkopen.

‘High-end, gebogen scherm en grote accu’

Volgens website ITHome gaat het om de aankomende Nokia X60, wat geen al te gekke gedachte is. Het bedrijf toonde begin april van dit jaar de eerste telefoons in die serie, maar dat ging om de betaalbare Nokia X10 en Nokia X20. Het high-end toestel zou beschikken over een krachtige processor met 5G-ondersteuning en een grote accu.

Qua display zijn er ook nog niet veel details bekend, maar het zou gaan om een amoled-scherm met gebogen schermranden. Dat laatste zien we voornamelijk bij toestellen in het hogere segment, bijvoorbeeld bij de OnePlus 9 Pro.

3+3+3 garantie

Nokia X

De Nokia-medewerker laat tot slot weten dat het nog onbekend is op welk besturingssysteem het toestel draait voor de Chinese markt. Hij laat weten dat het bedrijf aan twee opties denkt, namelijk een volwaardige versie van Android of HarmonyOS. Laatstgenoemde is ontwikkeld door Huawei als alternatief voor Android, omdat de Chinese fabrikant geen gebruik meer mag maken van Android vanwege een opgelegd handelsverbod.

Mocht het toestel uitgebracht worden in Europa, dan draait het gewoon op Android zoals we hier gewend zijn. Ondersteuning voor Google-diensten en -applicaties is dan aanwezig. Tot slot zal Nokia ook kiezen voor de onlangs geïntroduceerde ‘3+3+3-garantie’. Daarmee levert het drie jaar versie-updates, beveiligingspatches en garantie op nieuwe toestellen.

