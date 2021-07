Nokia XR20 officieel: ruige smartphone met jarenlange updates

De Nokia XR20 is officieel gepresenteerd en een stevige smartphone die tegen een stootje kan. Het toestel heeft 5G-ondersteuning, krijgt jarenlange updates en kost 499 euro.

Nokia XR20 officieel: Nokia kiest voor ruig

Ook Nokia wil met de Nokia XR20 een graantje meepikken van de markt voor ‘onverwoestbare’ toestellen. Het nieuwe toestel is een zogenaamde rugged smartphone en kan dus tegen een stootje. De telefoon heeft een aluminium frame en een militaire certificering. Zodoende zijn vallen van 1,8 meter hoogte geen enkel probleem.

Uiteraard is het toestel stof- en waterdicht en er is een laagje Gorilla Glass Victus aanwezig op het scherm. Zorgen maken over krassen en andere beschadigingen hoeft dus niet. Met dit toestel gaat Nokia de strijd aan met concurrerende smartphones zoals de Motorola Defy en Cat S52.

Er is een fysieke knop aanwezig om de Google Assistent mee op te roepen. Een tweede knop kun je koppelen aan een bepaalde applicatie of snelkoppeling. Zo open je bijvoorbeeld snel WhatsApp of de zaklamp als je die regelmatig gebruikt. Nokia denkt ook aan de veiligheid en de vingerafdrukscanner zit dan ook in de aan/uit-knop aan de rechterkant.

Geen krachtpatser…

Net als veel ruige smartphones is de Nokia XR20 geen echte krachtpatser. De Snapdragon 480-processor is namelijk het kloppende hart. Die is goed genoeg voor simpele taken als WhatsApp, social media of een simpele game, maar oneindig multitasken of een zware 3D-game spelen is er niet bij. Wel is ondersteuning aanwezig voor 5G, zodat je de komende jaren sneller en stabieler kunt internetten.

De Nokia XR20 heeft 4GB of 6GB werkgeheugen, samen met 64GB of 128GB aan uitbreidbare opslagruimte. Kies je ervoor om dat uit te breiden, dan kun je geen tweede simkaart meer gebruiken. Qua scherm zien we een diagonaal van 6,67 inch en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Er is een klein gaatje aanwezig voor de frontcamera (8 megapixel) en bedienen met natte handen of handschoenen is ook gewoon mogelijk.

Op de achterzijde zitten twee camera’s en een dubbele flitser. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel, waarbij wordt samengewerkt met camerafabrikant Zeiss. Foto’s maken in een wijdere hoek doe je met de groothoekcamera van 13 megapixel.

Tot slot heeft de XR20 een accu van 4630 mAh, maar deze is niet zelf te verwijderen. Opladen gaat met maximaal 18 Watt via een kabeltje. Ook is ondersteuning voor draadloos laden met 15 Watt aanwezig. Een koptelefoonaansluiting, bluetooth en nfc zijn ook van de partij, net zoals extra luide stereospeakers. De XR20 weegt 248 gram, meet 171,4 bij 81,5 bij 10,7 millimeter en verschijnt in de kleuren blauw en zwart.

Net als andere toestellen van Nokia zit het qua updates met de XR20 helemaal goed. Nokia levert ‘m met Android 11, maar ook krijgt de smartphone updates naar Android 12, 13 en 14. Daarbij kun je ook vier jaar lang rekenen op beveiligingspatches, die maandelijks worden uitgerold.

Nokia levert het toestel verder met drie jaar garantie. Gaat je scherm in het eerste jaar kapot, zonder excessief geweld, dan heb je recht op een gratis reparatie.

Nokia XR20 release en adviesprijs

De Nokia XR20 met 4GB RAM en 64GB interne opslag heeft een adviesprijs van 499 euro. De versie met 6GB/128GB geheugen kost 579 euro. Beide modellen zijn te verkrijgen in het zwart en blauw en per direct te pre-orderen.

Meer nieuwe toestellen van Nokia

Naast de nieuwe XR20 presenteerde het bedrijf nog een tweetal toestellen. De Nokia 6310 is een nieuwe featurephone met een scherm van 2,8 inch, 1150 mAh-accu en 2G-ondersteuning. Het toestel kost slechts vier tientjes, maar verschijnt niet in Nederland.

De Nokia C30 is een nieuw toestel in de C-serie en draait op Android 11 Go. Het betaalbare toestel komt in meerdere geheugenvarianten op de markt vanaf 99 euro. Het scherm is 6,82 inch groot en op de achterkant zitten twee camera’s. De C30 moet het vooral hebben van de grote batterij van 6000 mAh. Ook dit toestel wordt hier niet gelanceerd, maar komt later misschien via grijze import wel onze kant op.

