Nokia XR20 verwachtingen: stevige smartphone debuteert op 27 juli

Nokia geeft aan dat het op 27 juli een nieuwe, stevige smartphone presenteert. Bronnen claimen dat het gaat om de XR20, met een ander ontwerp dan bestaande Nokia-toestellen. Android Planet zet de Nokia XR20 verwachtingen op een rij.

Nokia XR20 verwachtingen

Nokia meldt op Twitter dat zijn nieuwste smartphone nooit meer een hoesje nodig heeft en op 27 juli het levenslicht ziet. De smartphone die je op de afbeelding ziet, lijkt de bestaande Nokia X20 te zijn met een hoesje.

Volgens de bekende website Nokiapoweruser draagt de nieuwe smartphone de naam Nokia XR20. De R-toevoeging zou staan voor rugged, oftewel stevig. Dat komt overeen met Nokia’s teaser dat de nieuwe smartphone geen hoesje vereist.

Hoe de nieuwe smartphone eruit komt te zien, is nog onduidelijk. De redelijk onbekende Nokia-blogger Jack Lo meldt op Twitter dat de XR20 in ieder geval een ander camera-eiland krijgt dan de X20. Die heeft een ronde module met daarin de cameralenzen en flitser, waarvoor Nokia samengewerkt heeft met Zeiss. Die samenwerking geldt ook voor de XR20, claimt Lo.

Vermeende Nokia XR20 specificaties

Details over hoe stevig de Nokia XR20 is, zijn nog onbekend. Rugged toestellen als de Motorola Defy en Samsung Galaxy XCover 5 zijn water- en stofdicht, overleven een val van ooghoogte en kunnen tegen extreme temperaturen. Mogelijk wordt de Nokia XR20 ook zo’n type toestel.

Volgens een uitgelekte specificatielijst van een webwinkel, in handen van Nokiapoweruser, krijgt de Nokia XR20 midrange specificaties. Denk aan een Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Achterop zouden twee camera’s geplaatst zijn. De 4630 mAh-accu laadt op via usb-c. Nokia installeert Android 11 op de smartphone. De Nokia X20 krijgt drie jaar updates, dus het ligt voor de hand dat dit updatebeleid ook voor de XR20 gaat gelden.

Hoe duur de XR20 wordt en wanneer de smartphone uitkomt, is nog onduidelijk. Dit horen we waarschijnlijk op 27 juli. De Nokia X20 is sinds kort te koop vanaf 359 euro. In onderstaande prijsvergelijker vind je de beste deals. Lees ook onze uitgebreide Nokia X20 review.

