‘Nokia XR21: specificaties van stevige smartphone gelekt’

Nokia werkt aan een nieuwe, stevige smartphone. Wil je meer weten? Van de Nokia XR21 zijn specificaties én afbeeldingen online verschenen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Nokia XR21-afbeeldingen

De informatie komt van het Duitse WinFuture, dat doorgaans erg betrouwbaar is. De Nokia XR21 is de opvolger van de Nokia XR20 uit 2021. Het gaat om een rugged smartphone met een stevige behuizing die bovendien tegen stof en water kan. Door de duurzame behuizing is de XR21 ook behoorlijk zwaar: 235 gram.



Onder de motorkap zit volgens de bron een Snapdragon 695-processor. Deze chip ondersteunt 5G-internet en kennen we van bijvoorbeeld de OnePlus Nord CE 3 Lite. De Nokia-telefoon beschikt ook over 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De smartphone zou ook dualsim-ondersteuning en een koptelefoonaansluiting bieden.



Het scherm van de Nokia XR21 is iets kleiner geworden en meet 6,49 inch. In het 120Hz-scherm zit een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera. Een laagje Gorilla Glass Victus moet krasjes en barsten voorkomen en de resolutie ligt op 2400 bij 1080 pixels. De randen rondom het display zien er wel nogal dik uit, met name die aan de onderkant (de ‘kin’).

Op de achterkant zien we twee camera’s. Volgens WinFuture heeft de Nokia XR21 een 64 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-zoomcamera. Dat is opvallend, want normaliter kiezen fabrikanten voor een extra groothoeklens, macrocamera of dieptesensor. Video’s maakt het toestel in full-hd.

Opvallend is dat de Nokia XR21 nog op Android 12 zou draaien. Deze Android-versie is inmiddels anderhalf jaar oud en Android 13 is al geruime tijd beschikbaar. Volgende maand toont Google bovendien weer de nieuwste versie: Android 14. Nokia zou de smartphone wel tot mei 2027 willen ondersteunen met updates.

De batterij van het stevige toestel is vermoedelijk 4800 mAh groot en kan snel opladen met maximaal 33 Watt. Het is onbekend wanneer HMD Global – het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones – de XR21 wil aankondigen. Ook de prijs is onbekend. Zijn voorganger was met een adviesprijs van 499 euro geen goedkope telefoon.

Wil je op de hoogte blijven van al het Nokia-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees meer over Nokia: