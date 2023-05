Dit is de Nokia XR21: stevige smartphone met oude software

Nokia heeft een stevige smartphone aangekondigd in de vorm van de XR21. Het toestel kan tegen een stootje, maar is met een adviesprijs van 599 euro ook niet goedkoop.

Nokia XR21 officieel aangekondigd

HMD Global – het bedrijf achter de Nokia-telefoons – heeft de Nokia XR21 onthuld. Het stevige toestel volgt de Nokia XR20 uit 2021 op en heeft in Nederland en België een adviesprijs van 599 euro. De telefoon verschijnt in één kleur (zwart) en moet het vooral hebben van de stevige behuizing.

De Nokia XR21 heeft een MIL-STD-810H-certificatie en is door de IP69K-rating water- en stof bestendig. Volgens de fabrikant overleeft de smartphone zelfs waterstralen uit een hogedrukreiniger. Ook gaat de XR21 niet kapot als je ‘m van maximaal 1,8 meter laat vallen en het is mogelijk om het toestel met natte handen of handschoenen te bedienen.

Een andere opvallende feature is de lange accuduur: de XR21 zou het zonder problemen twee dagen op een volle lading uit houden. Het updatebeleid ziet er op papier ook goed uit: de Nokia-smartphone krijgt drie grote Android-versie-updates en vier jaar lang maandelijks beveiligingspatches.

Wel is het opmerkelijk dat de Nokia XR21 nog op Android 12 draait. Deze Android-versie is al anderhalf jaar oud en maanden geleden opgevolgd door Android 13. Sterker nog: Google onthult binnenkort alweer Android 14. Het is niet duidelijk waarom HMD Global voor deze verouderde software kiest.

De specificaties

Zoals we vaker zien bij rugged smartphones, zijn de specificaties van de Nokia XR2 niet heel indrukwekkend. Onder de motorkap zit een Snapdragon 695-processor, die bijvoorbeeld ook de OnePlus Nord CE 3 Lite en Poco X5 aandrijft. Dit zijn smartphones die honderden euro’s goedkoper zijn dan de nieuwe Nokia.

Ook is er 6GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een 4800 mAh-accu aanwezig. Laatstgenoemde kan snelladen met maximaal 33 Watt, maar hier moet je wel een geschikte oplader voor aanschaffen. Die levert Nokia namelijk niet mee. Ook ontbreekt draadloos opladen, een feature die wel op de Nokia XR20 zat.

De Nokia XR20 uit 2021

Het scherm van de nieuwe smartphone is 6,49 inch groot en heeft een full-hd-resolutie. De ververssnelheid van 120Hz moet zorgen voor extra vloeiende beelden. In het scherm zit een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera. De randen rondom het display zijn vrij fors, met name de ‘kin’ aan de onderkant.

Achterop zitten twee camera’s. De hoofdcamera heeft een resolute van 64 megapixel en gebruik je voor reguliere foto’s, waarbij er ook een nachtmodus aanwezig is. De 8 megapixel-groothoeklens maakt wijdere foto’s, van bijvoorbeeld landschappen of grote steden.

