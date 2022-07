Nord by OnePlus: krijgen we er een nieuw smartphonemerk bij?

Volgens geruchten wil OnePlus de Nord-naam loskoppelen van het moedermerk. Hierdoor krijgen we er een nieuw smartphonemerk bij: Nord. Waarom wil OnePlus Nord op eigen benen laten staan?

‘Nord by OnePlus komt eraan’

In de zomer van 2020 verscheen de OnePlus Nord. Deze telefoon richtte zich in tegenstelling tot eerdere OnePlus-telefoons (met uitzondering van de OnePlus One X) niet op het hogere segment, maar juist op het betaalbare middensegment. Belofte maakt schuld en de OnePlus Nord maakte de verwachtingen meer dan waar.

De eerste OnePlus Nord was een doorslaand succes en daarom kwamen afgelopen jaren meerdere opvolgers uit, met de Nord 2T als meest recente toevoeging. Het succes is zelfs zo groot dat men eraan denkt om de Nord-merknaam als zelfstandig smartphonemerk op de markt te brengen. Dat claimt website The Mobile Indian tenminste, dat met “bronnen in de smartphone-industrie” heeft gesproken.

OnePlus Nord 2T

Op eigen benen, maar connectie blijft

Nord komt dus mogelijk los te staan van OnePlus, maar er blijft een connectie tussen de twee. Ten eerste schijnt Nord mee te liften op de merkbekendheid van OnePlus. Volgens de anonieme bronnen blijft de ondertitel van Nord namelijk naar het moederbedrijf verwijzen. Koop je in de toekomst een Nord-telefoon, dan staat er dus bijvoorbeeld een tekst als “by OnePlus” op.

Maar, het is wel de bedoeling dat Nord een uniek, eigen gezicht krijgt. Volgens The Mobile Indian zou het nieuwe merk bijvoorbeeld meer op offline verkoop inzetten. Zo is het de bedoeling dat Nord eigen winkels en showrooms gaat openen. Dat is opvallend, want OnePlus begon ooit als puur internetbedrijf. De eerste OnePlus-telefoons kon je bijvoorbeeld alleen via de eigen website bestellen.

Van online naar offline

De Nord-winkels zouden een belangrijke rol in het toekomstplaatje van de fabrikant spelen. The Mobile Indian schrijft namelijk dat het bedrijf niet alleen telefoons en oordopjes gaat maken, maar ook producten voor in de huiskamer, zoals televisies.

De aankoopkeuze van een tv kan heel persoonlijk zijn, dus zou Nord het belangrijk vinden om mensen via eigen winkels met hun spullen kennis te laten maken. Verder schijnt Nord (op den duur) ook onder meer fitnesstrackers en powerbanks te gaan verkopen.

Ook qua software zou Nord van het moederschip afwijken. The Mobile Indian claimt dat toekomstige Nord-telefoons met een eigen versie van OxygenOS geleverd worden, het Android-systeem dat OnePlus gebruikt. Details over de software van Nord zijn helaas nog niet bekend.

OnePlus Nord 2T

Kritiek op OnePlus-software

Wel is duidelijk dat het softwarebeleid van OnePlus in het verleden flink is bekritiseerd. Zo kondigde men in september 2021 aan OxygenOS samen te voegen met ColorOS, het systeem van fabrikant Oppo.

Dit kwam OnePlus op de nodige kritiek te staan. Gebruikers waren bang dat het (over het algemeen geliefde) OxygenOS zijn eigenheid zou verliezen. In reactie op de kritiek maakte OnePlus bekend dat OxygenOS blijft bestaan en niet één-op-één hetzelfde wordt als ColorOS.

Eerdere Nord-telefoons waren goedkoper dan OnePlus-toestellen, en dat blijft vermoedelijk zo. Volgens de anonieme bronnen zouden nieuwe Nord-producten duurder worden, maar altijd goedkoper blijven dan apparaten van moedermerk OnePlus. Op die manier wordt voorkomen dat OnePlus en Nord om dezelfde klanten strijden.

Niet uniek

Het is nog niet duidelijk per wanneer Nord op eigen benen zou komen te staan. Het is overigens niet de eerste keer dat een productlijn van een smartphonebedrijf het moederschip verlaat. Eerder deed techbedrijf Xiaomi bijvoorbeeld hetzelfde met Poco. Poco werd in 2020 een onafhankelijk bedrijf.

Verder staat Realme tegenwoordig op eigen benen, maar was het ooit onderdeel van fabrikant Oppo. Oppo valt overigens onder hetzelfde moederbedrijf als OnePlus, BBK Electronics. Dit Chinese conglomeraat heeft ook bedrijven als VIVO en iQOO onder haar paraplu.

