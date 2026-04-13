Test: Nothing Phone (4a) Pro is stevig, maar heeft één probleem

De Nothing Phone (4a) Pro is onderworpen aan een beroemde marteltest. Die doorstaat de middenklasser grotendeels prima, maar hij heeft wel een uniek probleem met betrekking tot de waterbestendigheid.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (4a) Pro ondergaat marteltest

YouTuber JerryRigEverything is de nachtmerrie van elke smartphonefabrikant. Hij probeert telefoons namelijk in korte tijd aan zoveel mogelijk misbruik bloot te stellen. Dat klinkt gemeen, maar laat wel zien of ze bestand zijn tegen jarenlang normáál gebruik.

Het laatste slachtoffer van zijn marteltest is de Nothing Phone (4a) Pro. Die blijkt niet erg onder de indruk van alle instrumenten die worden gebruikt om zijn eer te schenden. Krasjes ontstaan pas als je erg je best doet en zelfs een aansteker blijkt niet voldoende om het scherm permanent te beschadigen. De aluminium behuizing kun je met je blote handen niet zomaar buigen, laat staan breken.

Toch is er een probleempje met het toestel. Als je de simkaarthouder wil verwijderen en je de metalen tool per ongeluk in het gaatje van de microfoon steekt, heeft dat mogelijk direct gevolgen voor de waterbestendigheid. Je prikt dan namelijk door het rubber heen dat Nothing gebruikt om water en stof tegen te houden. Er is gelukkig nog een tweede laag aanwezig, maar of die het werk in zijn eentje aankan is onduidelijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onze reviews

We hebben zowel de Nothing Phone (4a) als de (4a) Pro besproken in een uitgebreide review. We waren behoorlijk enthousiast over de smartphones, want ze bieden naast een uniek ontwerp ook veel waar voor hun geld. Hieronder vind je alvast een deel van onze conclusie over de Pro.

De Phone (4a) Pro verdient een mooi cijfer: het toestel is dun, het scherm is fraai, de prestaties zijn soepel en de batterijduur is uitstekend. Vergeleken bij het futuristische, transparante design van de Phone (4a), oogt de Pro een stuk minder uitgesproken Nothing. Was dat wellicht een bewuste keuze om een breder publiek aan te spreken? We zien de telefoon vooral als een mooie upgrade van de voorganger: de (3a) Pro. De Phone (4a) doet een stuk minder onder voor de Phone (4a) Pro. De twee leden uit de vierde generatie hebben allebei een mooi scherm, vergelijkbare camera’s en dezelfde accu. Of je dus ruim honderd euro meer wil betalen voor zaken als omgekeerd laden, iets betere foto’s en de iets rappere chipset, ligt echt aan je portemonnee.

Niets missen? Volg Android Planet dan op Instagram en TikTok!