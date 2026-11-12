Dit AI-speeltje van Nothing is géén smartphone (maar wat dan wel?)

Nothing werkt aan een apparaatje dat helemaal draait om AI, maar we hebben eigenlijk nog geen idee wat het precies is. Het is in ieder geval géén smartphone en hij lijkt op een schattige robot.

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Nothing komt met nieuw AI-product

We weten dat Nothing hem volgende maand lanceert en we weten dat hij helemaal draait om AI. Verder kunnen we je stiekem nog niet zoveel vertellen over dit mysterieuze product. Carl Pei, de baas van Nothing, liet op X wel alvast een afbeelding zien van het apparaatje, vergezeld door een cryptische omschrijving: ‘Context doesn’t live in a chatbox’.

Het gaat om het kleine robotje dat je hieronder ziet. We vermoeden (maar dit zijn speculaties) dat Nothing je een fysieke omgangsvorm met AI wil geven. Waarschijnlijk kun je vragen stellen aan de robot en slaat hij die, samen met de antwoorden, lokaal op. Zo leert het apparaatje je steeds beter kennen (context!) en wordt het na verloop van tijd een echte persoonlijke assistent, die je altijd bij je hebt.

Vermoedelijk spreek je met het apparaatje door op de knop met de rode stip te drukken. De twee lampjes daarboven, groen en rood, laten zien wat er met je verzoek of vraag gebeurt. We nemen aan dat er een speaker in de robot zit, want een scherm heeft hij niet. Mogelijk kun je hem wel verbinden met een smartphone voor visuele feedback.

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Niet het eerste AI-device zonder scherm

Nothing is niet het eerste bedrijf dat AI van je telefoon wil scheiden. Een paar jaar geleden zagen we al schermloze apparaatjes als de Humane AI Pin. Die kreeg destijds vernietigende reviews, omdat hij niet goed werkte en de gebruikerservaring in ieder opzicht inferieur was aan een smartphone. Laten we hopen dat Nothing iets beters heeft bedacht.

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