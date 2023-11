Nothing lanceert chatdienst die iMessage naar Android brengt

Nothing heeft Nothing Chats gelanceerd: dat is een app waarmee je Apples iMessage kunt gebruiken op een Android-telefoon. Inclusief blauwe bubbels. Voorlopig werkt de app alleen op de Nothing Phone (2).

Berichten sturen via iMessage op Nothing Phone (2)

Als Android-bezitter berichten sturen naar iemand met een iPhone is niet erg handig. Ja, je kunt natuurlijk WhatsApp gebruiken, maar via iMessage van Apple werkt het niet lekker. Je boodschap komt dan aan als sms, die bovendien verschijnt in een groene bubbel. Wie een iPhone heeft, stuurt berichten in een blauwe bubbel. Ook zijn functies als groepsgesprekken en het delen van beeldmateriaal in hoge resolutie niet beschikbaar.

Daar komt nu verandering in. Nothing lanceert de chatdienst Nothing Chats, die volledig compatibel is met iMessage. Inclusief blauwe bubbels en alle functies van deze app. Er is dan dus geen verschil meer zichtbaar tussen iPhones en Android-smartphones. Het addertje onder het gras: Nothing Chats is voorlopig alleen beschikbaar op de Nothing Phone (2).

Toch zal Apple-baas Tim Cook waarschijnlijk niet blij zijn met deze app. Zijn bedrijf weigert al jaren om een Android-versie van iMessage te maken, waarschijnlijk in de hoop dat mensen overstappen op een iPhone. Mogelijk komt Nothing Chats bovendien op een later moment naar meer Android-toestellen.

De chatdienst werkt via een al bestaande app: Sunbird. Over de technische details is weinig bekend. Berichten zouden via Macs van Sunbird tussen gebruikers worden uitgewisseld en goed beveiligd zijn.

Meer over de Nothing Phone (2)

Als je iMessage wil gebruiken zonder iPhone, ben je voorlopig dus aangewezen op de Nothing Phone (2). Dat is een high-end toestel met een 6,7 inch-oled-scherm en een snelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Hij heeft een accu van 4700 mAh, die je oplaadt met maximaal 45 Watt.

Uniek aan deze smartphone zijn de vele led-strips op de achterkant. Die lichten op bij binnenkomende telefoontjes of notificaties. Ook is de hardware zichtbaar dankzij de transparante achterkant. De adviesprijs bedroeg 699 euro, maar inmiddels haal je hem voor € 589,- in huis.

