Nothing Ear (1) aangekondigd: nieuw merk, nieuwe draadloze oortjes

Nothing heeft vandaag officieel haar eerste draadloze oortjes gelanceerd: de Nothing Ear (1). Nothing is een nieuw merk van OnePlus-oprichter Carl Pei.

Nieuwe Nothing Ear (1) hebben opvallend design en indrukwekkende specificaties

De Nothing Ear (1) hebben een uniek ontwerp van transparant plastic, dat een deel van de interne onderdelen onthult. Op ieder oortje staat een rode of witte cirkel afgebeeld, om het linker- en rechteroor aan te geven. Zo raak je niet in de war welk oortje in welk oor hoort.

Naast het opvallende design is er actieve ruisonderdrukking, Bluetooth 5.2 en IPX4-waterbestendigheid aanwezig. De Ear (1) worden geleverd in een bijbehorend oplaaddoosje, dat draadloos kan opladen. De oortjes koppelen razendsnel met Android-smartphones.

De actieve ruisonderdrukking is een belangrijk onderdeel van de Nothing Ear (1). De technologie gebruikt drie microfoons op elke oordop en kan op basis van het omgevingsgeluid worden ingesteld. Zo is er een lichte modus voor stillere omgevingen en een sterke modus voor luidruchtige omgevingen.

Daarnaast is er een transparantiemodus aanwezig, zodat gebruikers anderen tijdens een gesprek goed kunnen verstaan. Ook in het verkeer kan de transparantiemodus van pas komen. Tijdens telefoongesprekken worden de microfoons ingezet om achtergrondgeluiden op te heffen.

Lange batterijduur en Find My Earbud-functie

De Ear (1) bieden een batterijduur van ongeveer 6 uur met actieve ruisonderdrukking uitgeschakeld. In combinatie met het oplaaddoosje heeft de headset een batterijduur van 34 uur. Dit daalt tot een respectievelijke 4 en 24 uur met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld.

Beide oortjes worden bediend met tik- en bewegingsgebaren. Deze passen gebruikers gemakkelijk aan met de bijbehorende app. De app beschikt daarnaast ook over EQ-bedieningselementen en Find My Earbud-functies. Zo kunnen gebruikers het geluid naar eigen smaak aanpassen.

Ben je na het lezen van dit artikel geinteresseerd in de nieuwe oortjes? Je kan de Nothing Ear (1) onder andere bestellen bij Belsimpel.nl, voor een prijs van 99 euro.

