Nothing ear (1)-oordopjes werken nu met de Google Assistent

De Nothing ear (1), de opvallende draadloze oordopjes die vorig jaar zijn uitgebracht, hebben er een handige functie bijgekregen. Je kan de dopjes voortaan gebruiken met de Google Assistent.

Door de nieuwste update is het mogelijk om de Nothing ear (1) te gebruiken in combinatie met de Google Assistent. Hierdoor is het mogelijk om met je stem te vragen om een specifiek nummer of album af te spelen, waarna je automatisch begint met luisteren. Nothing noemt de functie ‘Voice Assistance’.

De update is te downloaden via de officiële ear (1)-app voor Android. Heb je de oordopjes bijgewerkt, dan kun je de gebarenbediening gebruiken om de Google Assistent te activeren. Dit doe je door drie keer op een dopje te tikken. Helaas is het niet mogelijk om een ander commando in te stellen voor de slimme assistent.

De update voert meer verbeteringen door. Zo moet de batterijstatus – die je checkt in de app – preciezer zijn en werken de oordopjes beter met apps van derden en laptops. De ear (1) moeten ook stabieler werken als je wisselt tussen meerdere apparaten.

Over de Nothing ear (1)-oordopjes

De ear (1) zijn de opvallende oordopjes van het merk Nothing, dat is opgericht ex-OnePlus-topman Carl Pei. De draadloze dopjes hebben een uniek, transparant design. Hierdoor zie je de losse onderdeeltjes zitten, zoals de batterij en magneten. Ook bijzonder is dat de Nothing ear (1) actieve ruisonderdrukking bieden, maar slechts 99 euro kosten.

Wil je meer weten? Android Planet heeft de Nothing ear (1) getest en vergeleken met de OnePlus Buds Pro, die vergelijkbare functies biedt. Op zustersite iPhoned lees je een losse, uitgebreide review van de Nothing ear (1).