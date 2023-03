Nothing Ear (2) officieel: lichter en verfijnd voor 149 euro

Nothing heeft de opvolger van zijn premium oordopjes gepresenteerd. De Ear (2) behouden hetzelfde ontwerp en zijn iets lichter. Benieuwd wat er nog meer is veranderd? Je leest het hier op Android Planet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Ear (2) gepresenteerd

Het jonge techmerk Nothing kwam in 2021 met de Nothing Ear (1)-oordopjes en bracht het jaar daarop haar eerste smartphone – de Phone (1) uit. In 2022 verscheen ook een goedkoper setje oordopjes, namelijk de Nothing Ear (Stick). Die vielen vooral op door het lipstick-oplaaddoosje.

Nu breidt de fabrikant zijn productlijn verder uit met vernieuwde oordopjes, namelijk de Nothing Ear (2). De oordopjes ogen vrijwel identiek aan de voorgangers, maar zijn zeker veranderd. Er is weer actieve ruisonderdrukking aanwezig en de adviesprijs is 149 euro.

Wat krijg je voor die prijs? Het setje draadloze oordopjes heeft wederom een transparant ontwerp in een lichtere behuizing. De oordopjes zijn in-ear, wat betekent dat je rubberen opzetstukjes meegeleverd krijgt om de pasvorm optimaal aan te passen aan jouw oren. De oordopjes zijn IP54-gecertificeerd en kunnen daardoor tegen een regenbui of flinke workout. Het oplaaddoosje heeft een IP55-certificatie.

De drivers (de luidsprekers in de oordopjes) zijn veranderd, waardoor de lage en hoge tonen volgens Nothing helderder klinken. Voor de beste geluidsbeleving selecteer je verschillende profielen in de Nothing X-app. Je bedient de Ear (2) door in het steeltje te knijpen, net iets anders dan de voorgangers dus. Daarmee sla je een nummer over, zet je muziek op pauze of schakel je de actieve ruisonderdrukking in of uit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbeterde ruisonderdrukking

De Ear (2)’s hebben actieve ruisonderdrukking aan boord, wat omgevingsgeluid tot wel 40db vermindert. Handig als je in de trein zit of op een druk kantoor bent. Met de gepersonaliseerde actieve ruisonderdrukking past het oordopje zich aan op jouw gehoorgang. Ook verbindt de Ear (2) met twee apparaten tegelijk, zodat ze automatisch overschakelen van je laptop naar je smartphone wanneer je gebeld wordt.

De microfoontjes zitten nu op een andere plek in de oordopjes, waardoor je minder last moet hebben van wind als je bijvoorbeeld op de fiets muziek luistert. Ook de bluetoothverbinding is er volgens Nothing op vooruit gegaan en Google Fast Pair is aanwezig, waardoor de dopjes snel koppelen met een Android-toestel.

Zet je de actieve ruisonderdrukking uit, dan bieden de oordopjes een luistertijd van ruim zes uur. Laad je ze daarna op met het bijgeleverde oplaaddoosje, dan kun je tot 36 uur door. Gebruik je wel actieve ruisonderdrukking, dan wordt dat totaal zo’n 23 uur. Met ANC aan gaan de Ear (2)’s vier uur mee. De oplaadcase kun je opladen via een usb-c-kabeltje of met een draadloze oplader.

Nothing Ear (2) release en prijs

De Nothing Ear (2)-oordopjes hebben een adviesprijs van 149 euro. Ze zijn vanaf vandaag (22 maart) te bestellen op de officiële Nothing-website en vanaf 28 maart bij andere webwinkels. Wij gaan de dopjes testen, dus houd Android Planet in de gaten voor een uitgebreide review!