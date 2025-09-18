Nothing Ear (3) officieel: subtiele veranderingen en extra microfoon

Nothing doet de nieuwe Ear (3)-oordopjes uit de doeken. De draadloze oordoppen zien er iets anders uit en hebben nu een extra microfoon in de oplaadcase.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Ear (3) officieel

Nothing heeft de Ear (3) gelanceerd. De nieuwe oordopjes zijn vanaf 8 oktober in Nederland verkrijgbaar voor 179 euro en beschikken over een aantal verbeteringen. Zowel het design als de interne hardware is aangepakt op de Nothing Ear (3).

Het transparante ontwerp, kenmerkend voor Nothing, is gebleven. De oordopjes hebben een iets ronder ontwerp en bevatten nu metalen accenten. De oplaadcase is voortaan deels gemaakt van aluminium. De oordopjes zijn in het zilver en zwart verkrijgbaar.

Nothing heeft de drivers van 12 millimeter opnieuw ontworpen, wat betere geluidskwaliteit moet opleveren. Ook is er ondersteuning voor ‘Spatial Audio’ om het geluid rijker te laten klinken. Actieve ruisonderdrukking filtert sneller omgevingsgeluid weg en met de transparantiemodus versterk je juist geluid om je heen.

Een opvallende nieuwe toevoeging is de ‘Super Mic’: een microfoon in de oplaadcase. Hiermee moet je stem helderder doorkomen tijdens telefoongesprekken, zelfs in lawaaiige omgevingen. Via de nieuwe ‘Talk’-knop op het doosje wordt deze functie geactiveerd. Je kunt de microfoon ook gebruiken tijdens het opnemen van video’s, waardoor het werkt als een soort draadloze microfoon, zoals je ze veel ziet op social media.

De batterijcapaciteit is verhoogd naar 55 mAh per oortje, wat voor een luistertijd van maximaal 5.5 uur met actieve ruisonderdrukking zorgt. In combinatie met de oplaadcase behaal je een batterijduur van maximaal 22 uur. De oordopjes en case zijn beide IP54-gecertificeerd, wat ze bestand maakt tegen stof en lichte regen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs en beschikbaarheid

De Nothing Ear (3)-oordopjes hebben een adviesprijs van 179 euro. Ze zijn vanaf 8 oktober te bestellen op de officiële Nothing-website en bij andere webwinkels.

De adviesprijs ligt drie tientjes hoger dan bij de voorgangers: de Nothing Ear, die nieuw 149 euro kostten. De fabrikant blijft beide setjes verkopen, samen met de Ear (a) met de kleinste adviesprijs van 99 euro. Nothing zet de nieuwe Ear (3)’s dus als high-enders in zijn eigen aanbod.

Nothing Ear (3) prijzen vergelijken Bekijk product We hebben momenteel geen Nothing Ear (3) prijzen. Bekijk alle Nothing producten. Alle Nothing producten

Houd Android Planet in de gaten voor een uitgebreide review!