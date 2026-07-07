Nothing Ear (3a) officieel: betaalbare, kleurrijke oortjes

Nothing heeft zijn nieuwste draadloze oordopjes uit de doeken gedaan. De Ear (3a) verschijnt in kekke kleurtjes en beschikt over handige features. Lees hier alles over de aankondiging.

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Nothing Ear (3a) officieel onthuld

De nieuwste draadloze oordopjes van Nothing zijn een feit. Het Britse merk komt met de Ear (3a), die voor 99 euro vanaf nu te bestellen zijn. De betaalbare oordoppen volgen de Ear (a) op, die alweer twee jaar oud zijn. Nothing blijft ook gewoon de duurdere Ear (3) verkopen.

De Nothing Ear (3a) verschijnt in de opvallende kleurtjes geel en roze, maar ook in het wit en zwart. De oordopjes beschikken weer over het transparante ontwerp dat we van Nothing gewend zijn, en ook de oplaadcase is doorzichtig. Het bedrijf levert vier formaten eartips mee, zodat de doppen goed en comfortabel in je oren blijven zitten.

De oordopjes moeten door een grotere driver beter klinken dan de Ear (a) en beschikken ook over verbeterde ruisonderdrukking. Hierdoor filteren ze omgevingsgeluid beter weg. Er is ook een transparantiemodus als je het geluid om je heen juist wel wil horen.

De witte variant past mooi binnen de designkeuzes van de Phone (4a) en Headphone (a)

De Ear (3a)-oordoppen hebben een IP54-certificatie, waardoor ze tegen spatwater, zweet en stof kunnen. Ook aanwezig is bluetooth 6.0. Met een volle lading kun je zes uur lang muziek luisteren, maar alleen als de noise cancelling is uitgeschakeld. Staat de ANC wél aan, dan gaan de oordopjes tot vierenhalf uur mee.

Nieuw oplaaddoosje en Audio Snapshot

Zijn de oordopjes leeg, dan kun je ze met de oplaadcase weer van stroom voorzien. Vijf minuten opladen is volgens Nothing genoeg om weer een uur naar muziek te kunnen luisteren. Leg je de oordoppen tien minuten in het doosje, dan kun je ze weer tien uur lang gebruiken.

De oplaadcase is nu van drie ledjes voorzien. Zo check je niet alleen de batterijstatus, maar met de lichtjes zie je ook dat de oordopjes in de koppelmodus staan, of worden geüpdatet of gereset. Het doosje zelf laadt op via een usb-c-kabeltje.

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Een geinige feature van de Nothing Ear (3a) is Audio Snapshot. De oordopjes hebben 32MB aan geheugen ingebouwd, waarmee je 60 seconden aan geluid kan opnemen. Denk bijvoorbeeld aan een stuk van een liedje of podcast dat je wil bewaren. Nothing noemt dit ‘Audio Snapshots’, die overigens in de Nothing X-app op je telefoon worden bewaard.

Het is zelfs mogelijk om tijdens een telefoongesprek het geluid op te nemen. Jij en je gesprekspartner krijgen dan wel te horen dat het belletje met de Nothing Ear (3a) wordt opgenomen. Dat is wel zo transparant. Deze feature werkt ook in Nederland, maar vooralsnog niet in België.

Prijs en release

De Nothing Ear (3a)-oordopjes hebben een adviesprijs van 99 euro, waarmee ze even duur zijn als de oudere Ear (a). De doppen zijn vanaf nu te bestellen bij Coolblue, Belsimpel, Bol en de officiële Nothing-website. Android Planet gaat binnenkort aan de slag met een review van de oortjes. Hou onze site dus ook zeker in de gaten.