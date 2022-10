Dit zijn de Nothing Ear (stick)-oordopjes voor 119 euro

Nothing heeft nieuwe oordopjes gepresenteerd waarbij het doosje is geïnspireerd op een lipstick. Zo neem je ze makkelijker mee, maar wat hebben ze nog meer te bieden? Je leest het nu op Android Planet.

Nothing Ear (stick) officieel

Eind juli 2021 werd de Nothing Ear (1) aangekondigd, het eerste product van het nieuwe technologiebedrijf Nothing. Nu is er weer een audioproduct gepresenteerd in de vorm van de Nothing Ear (stick). Het gaat om draadloze oordopjes en wij zetten de belangrijkste features voor je op een rij.

De oordopjes hebben een adviesprijs van 119 euro en komen vooralsnog in één kleurstelling op de markt: transparant. We zien ook witte en rode accenten bij het doosje en de dopjes zelf. Je bergt ze op in een kokertje, dat veel doet denken aan de vorm van een lipstick. Die maak je makkelijk open dankzij een draaimechanisme. Op de onderzijde zit een usb-c-poort en fysiek knopje. Laatstgenoemde gebruik je als je ze wil koppelen met je smartphone of ander apparaat.

De dopjes hebben een andere pasvorm dan de Ear (1)’s. Zo zijn ze niet volledig in-ear, maar ‘half in ear’, wat voor- en nadelen biedt. Voor het ontwerp heeft het bedrijf tientallen 3D-modellen geprint, waarna het uiteindelijk design werd gekozen – zo laat een woordvoerder weten aan Android Planet.

Geen actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking ontbreekt, een feature die wel bij de Ear (1) aanwezig is. Er is gekozen voor zelfontwikkelde drivers, die voor krachtig geluid en veel bass moeten zorgen. Een speciale coating aan de binnenzijde van de oortjes moet zorgen dat geluid terug wordt gekaatst in de oorschelp.

Dankzij basslock-technologie wordt er elke keer dat je de dopjes in je oren steekt een scan gemaakt. Zo wordt er gekeken hoeveel bass er weglekt en dankzij software wordt dit aangepast naar het gewenste niveau. Andere aanpassingen doe je makkelijk en snel dankzij de applicatie en de equalizer.

Op een enkele acculading kun je tot 7 uur muziek luisteren en dat is veel langer dan bij de Ear (1). Het doosje heeft ook een ingebouwde batterij. Daarmee laad je ze nog eens drie keer op. Tot slot is de plaatsing van de antennes aangepast, waardoor de verbinding met een smartphone, tablet of ander apparaat beter moet zijn.

Beschikbaarheid en prijs

De Nothing Ear (stick) kost 119 euro, waarmee de oordopjes twintig euro duurder zijn dan de Nothing Ear (1). Ze zijn vanaf 4 november verkrijgbaar bij Nothing zelf, Belsimpel en Amazon. Binnenkort verschijnt de review op Android Planet, dus houd de website in de gaten!