Nothing lanceert Headphone (1) Pro: beste (en duurste) koptelefoon tot nu toe

Nothing heeft zijn Headphone (1) Pro officieel gepresenteerd. Het gaat om de beste koptelefoon van het bedrijf tot nu toe, met premium materialen, drie drivers en verbeterde actieve ruisonderdrukking.

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Nothing Headphone (1) Pro officieel

Nothing had al twee prima koptelefoons, maar daar komt nu officieel een derde bij: de Headphone (1) Pro. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een premium optie met een bijpassend prijskaartje. Voor 349 euro krijg je een hoofdtelefoon die gemaakt is van titanium, aluminium en glas. Er is veel aandacht besteed aan het draagcomfort.

De Headphone (1) Pro heeft drie drivers, waaronder een dynamische van 40 millimeter die een uitstekende basweergave oplevert. De andere twee moeten zorgen voor kraakheldere stemmen en precisie in de textuur van het geluid. Je kunt zowel draadloos als bedraad genieten van hi-res audio, oftewel je favoriete muziek in de hoogste resolutie. Ook aanwezig is ruimtelijk geluid met head tracking. Daardoor lijk je tijdens een concertopname midden in de zaal te staan.

Nothing verwerkte maar liefst tien microfoons in de koptelefoon, die voor een goede actieve ruisonderdrukking moet zorgen. De fabrikant belooft 46 decibel omgevingsgeluid weg te filteren, waardoor je in alle rust van je muziek kunt genieten. Zelfs wind op de fiets zou je veel minder goed moeten horen. Er is natuurlijk ook een transparantiemodus, die omgevingsgeluid juist doorlaat.

De accuduur dan. De Nothing Headphone (1) Pro zou 30 uur meegaan als je de ruisonderdrukking inschakelt. Heb je daar even geen behoefte aan? Dan kun je maar liefst 68 uur luisteren. Na vijf minuten opladen heb je weer genoeg prik voor vier uur muziek.

Je koopt de koptelefoon in de kleuren wit en zwart. Hij weegt 327 gram en is met een IP52-certificering bestand tegen lichte regen. Je moet er echter niet mee in een hoosbui gaan lopen.

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Nothing-koptelefoons bevallen ons wel

De Nothing Headphone (1) Pro klinkt als een uitstekende koptelefoon, maar is met zijn 349 euro wel behoorlijk aan de prijs. De ‘normale’ Headphone (1) koop je inmiddels al voor € 184,-. In onze review kreeg hij vorig jaar een mooie 8.

Nog enthousiaster waren we over de Headphone (a), het budgetmodel van Nothing. Voor slechts € 129,- krijg je een koptelefoon die maar liefst 135 uur meegaat op een acculading. Als je de actieve ruisonderdrukking inschakelt, is dat nog steeds 75 uur. We gaven dit model een 8,5 in onze review.

We hopen de Nothing Headphone (1) Pro binnenkort binnen te krijgen, zodat we je kunnen vertellen of hij zijn meerprijs waard is. Hou Android Planet dus in de gaten!