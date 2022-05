Nothing Launcher nu beschikbaar (mits je een recente smartphone hebt)

Het nieuwe technologiemerk Nothing komt binnenkort met zijn eerste smartphone. Deze zal draaien op het gloednieuwe Nothing OS. Wil je alvast een voorproefje? Lees dan snel verder!

Nothing Launcher biedt kijkje in de toekomst

Het is een vraag die wij en meerdere techliefhebbers regelmatig stellen: hebben we peak-smartphone bereikt? Volgens het in Londen gevestigde merk Nothing zijn we daar nog lang niet. Carl Pei – de grote baas van Nothing en tevens oprichter van OnePlus – zei onlangs dat de eerste Nothing-smartphone “een toestel is zoals je dat nog nooit eerder hebt gezien”. Voor een voorproefje kun je nu in de Play Store terecht.

Nothing heeft daar namelijk zijn Nothing Launcher beschikbaar gemaakt, die de software van jouw smartphone flink op de schop neemt. Zo veranderen de icoontjes, widgets, achtergronden, lettertypes en het kleurenpallet. De launcher is een uitgeklede versie van Nothing OS, dat standaard zal draaien op de Nothing Phone (1), de eerste smartphone van de fabrikant.

Wil je de launcher downloaden voor je eigen toestel? Dat kan – mits jouw smartphone op Android 11 of nieuwer draait. Je hebt dus een relatief recente telefoon nodig. Weet je niet op welke Android-versie jouw smartphone draait? Je checkt dit gemakkelijk in de instellingen-app.

Meer over de Nothing Phone (1)

Nothing wil de wereld veroveren met ‘innoverende producten’ in allerlei categorieën. De fabrikant maakt al draadloze oortjes, die goed in de smaak vallen. Binnenkort komt het bedrijf dus met zijn allereerste smartphone. Een aantal specificaties hiervan zijn al gelekt. Het blijkt geen high-end toestel te zijn, maar een krachtige middenklasser.

Zo draait de Nothing Phone (1) op een Qualcomm Snapdragon 778G. Deze chip kennen we van onder andere de Samsung Galaxy A52s, Motorola Edge 30 of Realme GT Master Edition. Het toestel krijgt verder een groot 6,43 inch-amoled-scherm met een 90Hz-ververssnelheid.

