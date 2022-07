Downloaden maar: dit zijn de achtergronden van de Nothing Phone (1)

Het is altijd leuk om je smartphone even op te frissen met een nieuwe wallpaper. In dit artikel vind je de officiële achtergronden van de Nothing Phone (1).

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de futuristische Nothing Phone (1)-achtergronden

De gloednieuwe smartphonefabrikant Nothing heeft zijn eerste smartphone aangekondigd: de Nothing Phone (1). Het toestel komt – net als iedere nieuwe telefoon – met een setje achtergronden. De wallpapers van de Phone (1) zijn verschenen via 9To5Google en downloadbaar voor ieder toestel. Op die manier voelt het toch een klein beetje alsof je een nieuwe telefoon hebt.

De achtergronden van de Nothing Phone (1) vallen allemaal binnen hetzelfde thema. Het gaat om abstracte voorstellingen van voorwerpen achter geribbeld glas. Rood, zwart en grijs komen regelmatig terug. Op twee van de vier achtergronden zien we gekleurde bloemen, een andere wallpaper lijkt een silhouet van een hond te tonen. Dan is er nog een variant met een soort gekleurde lichtbollen. Je vindt ze hieronder.



Met deze achtergronden is het futuristische plaatje van de Nothing Phone (1) helemaal compleet. Ze staan echter ook heel fancy als je een ander toestel gebruikt. Welke achtergrond vind jij het mooist? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel.

Meer over de nieuwe smartphone van Nothing

Nothing heeft de Phone (1) na maanden van hype en speculatie eindelijk officieel aangekondigd. Het is een midrange-toestel met een aantal opvallende features. Zo is de achterkant transparant en heeft de telefoon meerdere led-strips, die oplichten als je bijvoorbeeld een belletje krijgt of je accu oplaadt.

Onder de motorkap heeft de smartphone een Snapdragon 778G Plus-chip van Qualcomm. Dit is niet de snelste chip op aarde, maar hij biedt een prima balans tussen kracht en energieverbruik. De Nothing Phone (1) is verkrijgbaar vanaf 469 euro.

Ben je benieuwd naar onze review van de Nothing Phone (1)? Deze verschijnt binnenkort op Android Planet, maar onze volledige preview staat natuurlijk al wel online!

Meer over Nothing: