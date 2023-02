Eindelijk: Nothing Phone (1) krijgt nu Android 13-update

De Android 13-update voor de Nothing Phone (1) wordt vanaf nu uitgerold. Nu nog naar een selecte groep gebruikers, maar binnenkort is de update voor veel meer mensen beschikbaar.

De Nothing Phone (1) is de eerste smartphone van het relatief nieuwe techbedrijf Nothing. De smartphone draait al sinds de release op Android 12 en de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een Android 13-update. Voor een kleine groep gebruikers is deze software-update nu ook te downloaden.

Vooralsnog gaat het om gebruikers die ook hebben deelgenomen aan het bètaprogramma van het Nothing. Zodoende konden ze al eerder aan de slag met vroege versies van de software, waarover ze dan feedback konden geven. Volgens XDA Developers wordt Android 13 vanaf komende week breder uitgerold, mits er geen grote bugs opduiken.

Als de software ook voor jouw toestel klaarstaat, krijg je automatisch een melding. Uiteraard kun je ook handmatig checken via de instellingen of de update er al is. Tevens is de beveiligingsupdate van januari 2023 toegevoegd, waarmee de telefoon weer redelijk up-to-date is.

Android 13 met eigen schil

Opvallend bij de eigen Android-schil van Nothing is het zelfontwikkelde dot-lettertype. Letters en leestekens bestaan daarbij uit kleine stipjes. De Android 13-update biedt een hele lijst aan vernieuwingen. Voor de Glyph-interface en aanstuurbare ledjes op de achterkant zijn meer mogelijkheden toegevoegd.

Er is gewerkt aan de snelheid van de vingerafdrukscanner en apps starten vlotter op. Animaties zien er vloeiender uit, je kunt kiezen uit meer kleurenschema’s en muziek is beter te bedienen dankzij toegevoegde knoppen.

Verder is er gesleuteld aan meldingen van applicaties die je beter kunt beheren, taalinstellingen die je per app kunt aanpassen en meer. Wil je weten wat Android 13 nog meer te bieden heeft? Lees dan de uitgebreide Android 13 review.

Benieuwd naar wat we van de Nothing Phone (1) zelf vinden? Duik dan ook in onze review. Daarin kijken we uitgebreid naar de ledjes op de achterkant en het design. Ook de gekozen hardware, verschillende camera’s en de accuduur komen aan bod. Geen zin om te lezen? Bekijk dan onderstaande video.

