Nothing Phone (1) krijgt pas volgend jaar Android 13: dit is waarom

Nothing maakt bekend dat zijn eerste smartphone voorlopig geen update naar Android 13 krijgt. Een teleurstelling voor gebruikers van de Phone (1), maar Nothing zegt goede redenen te hebben.

Nothing Nederland stuurde ons nog dit aanvullende statement:

‘We streven ernaar om tegen het einde van dit jaar een bètaversie beschikbaar te hebben en tegen begin 2023 de openbare versie.’

Nothing Phone (1) laat Android 13 nog even wachten

Onlangs vroeg een Twitter-gebruiker aan Carl Pei – de voorman van Nothing – of en wanneer Android 13 naar de Phone (1) komt. Pei reageerder daar wat abstract op met het antwoord: ‘Een product is meer dan alleen specificaties, functies en versienummers.’ Dat nietszeggende antwoord wekte veel verontrusting op.

Nu is duidelijk dat Android 13 pas in de eerste helft van volgend jaar op de Phone (1) verschijnt. Dat vertelde de fabrikant tegen website Android Authority. Nothing ‘is altijd bezig met het verbeteren van de gebruikerservaring’ en zegt de Android 13-update pas uit te brengen wanneer deze perfect is afgestemd met de hardware van de Phone (1). Dat betekent dat we moeten wachten tot de eerste helft van 2023, maar wanneer precies is nog wel de vraag.

De fabrikant is daarmee waarschijnlijk een stuk later dan de concurrentie. Android 13 is onlangs officieel uitgebracht en al beschikbaar op Google Pixel-telefoons. Ook andere smartphonefabrikanten zoals Samsung en OnePlus lijken Android 13 in de komende maanden uit te brengen. Die zijn ook al bezig met bètaprogramma’s, waardoor je als gebruiker al bezig kunt met een testversie van het nieuwe besturingssysteem.

Tot die tijd blijft Nothing updates uitbrengen voor Android 12. Dat is de software-versie waar de Phone (1) standaard op draait. Gebruikers zullen dus even geduld moeten hebben en genoegen nemen met het huidige Nothing OS op de Phone (1).

De nieuwste Android-versie brengt een flink aantal verfijningen met zich mee. Het borduurt voort op het ‘Material You’-ontwerp van Android 12 en laat de gebruiker nog meer iconen en kleuren aanpassen.

Ook de privacy en beveiliging van gebruikers is verder verbeterd. Zo kunnen apps alleen foto’s en video’s gebruiken waar jij toestemming voor geeft. Ook kun je apps nu handmatig toestemming geven om notificaties te sturen.

