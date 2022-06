Zien: dit is de Nothing Phone (1)

Het design van de Nothing Phone (1) is te zien op een event-uitnodiging. Het toestel heeft een transparante achterkant, waardoor een aantal interne onderdelen zichtbaar zijn.

Dit is het design van de Nothing Phone (1)

Het ontwerp van de Nothing Phone (1) is officieel bekendgemaakt door fabrikant Nothing. De achterkant van het toestel is te zien op een uitnodiging voor een evenement op 12 juli. Drie keer raden over welk product we tijdens dit Return to Instinct-evenement meer zullen horen. Het gaat natuurlijk om de Phone (1) zelf, de eerste smartphone van de fabrikant.

De Nothing Phone (1) krijgt een ontwerp met een transparante look. Dat wil zeggen dat een aantal interne onderdelen van het toestel vanaf de buitenkant zichtbaar zijn. Zo zien we de techniek die draadloos opladen mogelijk maakt en heeft het toestel allerlei mooi weggewerkte schroefjes.

Nothing begon zijn avontuur in 2021, toen de fabrikant de Nothing Ear (1) aankondigde. Dit is een setje draadloze oortjes met actieve ruisonderdrukking, een goede accuduur en een betaalbaar prijskaartje. Nothing-oprichter Carl Pei – eveneens de oprichter van het populaire OnePlus – zegt dat de Phone (1) ‘een gedurfd toestel’ is, dat ‘terugkeert naar het instinct’.

Meer over de nieuwe smartphone van Nothing

We weten al het een en al over de Nothing Phone (1). Zo draait het toestel op een aangepaste versie van Android 12 (en later Android 13), die onder de naam Nothing OS door het leven gaat. De software is waarschijnlijk enigszins vergelijkbaar met OxygenOS van OnePlus, los van allerlei andere icoontjes, achtergronden en animaties. Welke extra functies Nothing OS met zich meebrengt, is nog niet bekend.

De Phone (1) krijgt naar verluidt een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. Volgens de geruchten draait de telefoon op een Snapdragon 778G-chip van Qualcomm, die we kennen van middenklasser-toestellen als de Samsung Galaxy A52s. De Phone (1) wordt dan ook geen high-end smartphone, maar een middenklasser.

Lees ook: Dit weten we tot nu toe over de Nothing Phone (1): release, specs en meer

We hopen dit natuurlijk terug te zien in het prijskaartje van de Nothing Phone (1). Als het toestel voor maximaal 400 euro over de toonbank gaat, zou het wel eens een succes kunnen worden. Met de hype rondom de smartphone zit het in ieder geval wel goed.

Wil je niets missen rondom de aankondiging van de Nothing Phone (1) en zijn opvallende design?