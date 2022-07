Nothing Phone (1) livestream: volg hier de onthulling

Nothing kondigt vandaag (dinsdag 12 juli) zijn eerste smartphone aan. In dit artikel lees je hoe je de Nothing Phone (1)-livestream kunt volgen.

Zo kijk je de Nothing Phone (1)-onthulling live mee

Het is eindelijk zover: na maanden van hype en geruchten kondigt Nothing vanmiddag de Phone (1) aan. We weten al een hoop over de smartphone. Zo is het ontwerp bekend en weten we bijvoorbeeld dat het toestel midrange-specificaties krijgt. Hierdoor is de prijs naar verwachting niet heel hoog, dus dat is fijn. Het evenement wordt live gestreamd om 17:00 uur Nederlandse tijd.

De Nothing Phone (1) heeft een transparante achterkant, waardoor je een aantal interne onderdelen ziet zitten. In deze achterkant zijn een aantal led-strips weggewerkt, die bijvoorbeeld oplichten als je een telefoontje krijgt. We hebben al een demo van deze feature gezien in een video van Marques Brownlee, maar we verwachten tijdens de officiële onthulling nog meer te zien.

We houden je op Android Planet natuurlijk op de hoogte van de onthullingen. Via de livestream hierboven kun je meekijken en de Nothing-presentatie zelf volgen. Omdat de stream op YouTube staat, kun je ‘m makkelijk op al je apparaten starten. Wil je niets missen? Download dan ook de Android Planet-app of check onze Facebook– en Instagram-pagina voor de laatste nieuwtjes.

Ga jij de Nothing Phone (1)-livestream volgen? Laat het ons dan even weten in de reacties onder dit artikel!

Kopen met een uitnodiging

Nothing is opgericht door Carl Pei, eveneens oprichter van het welbekende OnePlus. Volgens Pei is de Nothing Phone (1) ‘een smartphone zoals je die nog nooit gezien hebt’. Dat zijn veelbelovende woorden, dus we zijn erg benieuwd naar de onthulling van het toestel.

Net als bij de begintijd van OnePlus kun je de Nothing Phone (1) straks alleen kopen met een speciale uitnodiging. Pei zei eerder dat hiervoor gekozen is, omdat men via die weg weet hoeveel toestellen er geproduceerd moeten worden. Tevens is de productiecapaciteit in het begin nog niet optimaal, waardoor er geen tienduizenden toestellen tegelijk van de band afrollen.

Lees ook: Dit weten we tot nu toe over de Nothing Phone (1): release, specs en meer

